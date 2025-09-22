Sam Hagens

Sam Hagens appte Merel Ek dat hij haar nooit meer hoeft te zien

Tekst: Evelien Berkemeijer

22/09/2025

Sam Hagens is genomineerd voor de Televizier-Ring Talent. De nominatie zorgt voor een spannende strijd tussen hem en Thomas van Groningen.

Samen met Thomas van Groningen probeert Sam Hagens er een echte tweestrijd van te maken, maar eigenlijk willen ze gewoon samen ver komen: “We willen allebei in de top drie eindigen,” vertelt hij.

Hélène Hendriks stemt Sam Hagens

Hélène Hendriks onthulde dat zij op Sam heeft gestemd in plaats van op Thomas. Dit omdat ze Sam langer kent, hoewel ze Thomas het wel erg goed vond doen toen hij haar tijdelijk verving bij De Oranjezomer.

Grappige reactie naar Merel Ek

Bij Vandaag Inside hoorde Sam dat Merel Ek niet op hem had gestemd. Grapjesachtig reageerde hij daarop: “Ik heb haar geappt: ik hoef je nooit meer te zien.”

FOTO: ANP

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

