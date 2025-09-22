Sam Hagens appte Merel Ek dat hij haar nooit meer hoeft te zien

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sam Hagens is genomineerd voor de Televizier-Ring Talent. De nominatie zorgt voor een spannende strijd tussen hem en Thomas van Groningen.

Samen met Thomas van Groningen probeert Sam Hagens er een echte tweestrijd van te maken, maar eigenlijk willen ze gewoon samen ver komen: “We willen allebei in de top drie eindigen,” vertelt hij.

Hélène Hendriks stemt Sam Hagens

Hélène Hendriks onthulde dat zij op Sam heeft gestemd in plaats van op Thomas. Dit omdat ze Sam langer kent, hoewel ze Thomas het wel erg goed vond doen toen hij haar tijdelijk verving bij De Oranjezomer.

Tekst gaat verder onder video.

Grappige reactie naar Merel Ek

Bij Vandaag Inside hoorde Sam dat Merel Ek niet op hem had gestemd. Grapjesachtig reageerde hij daarop: “Ik heb haar geappt: ik hoef je nooit meer te zien.”

Lees meer: Thomas van Groningen bespot Victor Vlam

FOTO: ANP