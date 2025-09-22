Sam Hagens appte Merel Ek dat hij haar nooit meer hoeft te zien
22/09/2025
Sam Hagens is genomineerd voor de Televizier-Ring Talent. De nominatie zorgt voor een spannende strijd tussen hem en Thomas van Groningen.
Samen met Thomas van Groningen probeert Sam Hagens er een echte tweestrijd van te maken, maar eigenlijk willen ze gewoon samen ver komen: “We willen allebei in de top drie eindigen,” vertelt hij.
Hélène Hendriks stemt Sam Hagens
Hélène Hendriks onthulde dat zij op Sam heeft gestemd in plaats van op Thomas. Dit omdat ze Sam langer kent, hoewel ze Thomas het wel erg goed vond doen toen hij haar tijdelijk verving bij De Oranjezomer.
Tekst gaat verder onder video.
Grappige reactie naar Merel Ek
Bij Vandaag Inside hoorde Sam dat Merel Ek niet op hem had gestemd. Grapjesachtig reageerde hij daarop: “Ik heb haar geappt: ik hoef je nooit meer te zien.”
Lees meer: Thomas van Groningen bespot Victor Vlam
FOTO: ANP
Uit andere media
De grote liefde van Marieke Westenenk: bekijk hem hier!
In de spotlight: Charlize Theron
Deze 5 sterrenbeelden krijgen deze herfst bijzondere creatieve inspiratie