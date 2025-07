Thomas van Groningen bespot Victor Vlam

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens De Oranjezomer liep een discussie ietwat uit de hand. Mediakenner Victor Vlam wilde zijn frustratie uiten over talkshows die te veel aandacht geven aan wielrennen, maar kwam met een onverwachte uitval richting Thomas Dekker.

Wat begon als kritiek op televisie-inhoud, mondde uit in een debat over tuinbroeken, gelakte nagels en het belang van uiterlijk. Thomas van Groningen kon het niet laten om Victor Vlam op zijn eigen toon aan te spreken.

Tuinbroek en nagels

‘Ik zat gisteren Goedenavond Nederland te kijken en ik zag daar zitten: Thomas Dekker,’ begon de mediakenner. Op het scherm verscheen een screenshot van het moment, waarop hij fel uithaalde: ‘Hij zat daar in een tuinbroek, dat vind ik al een probleem. Hij zat daar met gelakte nagels, ik denk dan bij mezelf: doe even normaal. En hij had best even naar de kapper gekund vond ik persoonlijk ook.’

Wie de bal kaatst…

Thomas van Groningen reageerde scherp: ‘Als iemand niet mensen moet gaan beoordelen op uiterlijk ben jij het wel, toch?’ Het publiek barstte in applaus uit en Vlam, zichtbaar verrast, kon er uiteindelijk om lachen. Van Groningen voegde toe: “Is dat nou echt nodig? Het gaat toch om wat hij vertelt?”

Terug naar de inhoud

Victor Vlam verklaart daarop dat achter zijn opmerking zijn mening zit dat mensen een beetje normaal moeten doen: ‘Ik vind dit soort dingen altijd een beetje aandachttrekkerij.’ Maar hij accepteert het punt van Thomas van Groningen en vervolgt over het wielrennen: ‘Laten we naar de inhoud gaan kijken.’

Ook positief

Later in de uitzending sprong Ben van den Burg in: ‘Het is toch fantastisch? We zien er allemaal hetzelfde eruit. Ik vind het juist leuk als er ineens een man is met een tuinbroek en gelakte nagels en zijn haren niet gekamd. Dit is toch origineel juist Victor?’ Maar de mediakenner bleef bij zijn standpunt: ‘Nee, mensen moeten normaal doen.’ Ben probeerde het nog eens: ‘Je moet toch characters hebben?’ Maar Victor bleef onvermurwbaar: ‘Ik vind het allemaal fijn als je een character bent, maar dit is aandachttrekkerij.’

Bekijk het moment hier:

FOTO: ANP