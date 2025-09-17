Richard Groenendijk deelt video bij verhaal Joke Bruijs en Gerard Cox

Tekst: Evelien Berkemeijer

Richard Groenendijk heeft een bijzondere video gedeeld waarmee hij terugblikt op zijn eerste ontmoeting met Gerard Cox, mogelijk gemaakt door zijn vriendin Joke Bruijs. Beiden zijn onlangs overleden, waardoor het fragment extra beladen voelt.

De cabaretier liet eerder al in Weekend weten dat zijn vriendschap met Gerard Cox ontstond tijdens de opnames van Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon. Nu deelt hij de beelden die bij dat verhaal horen en vertelt hij opnieuw over die ervaring, waar ook Joke Bruijs een grote rol in speelde.

Eerste gastrol dankzij Joke Bruijs

Richard schrijft: ‘Inmiddels alweer twintig jaar geleden, in 2005, speelde ik een gastrol in Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon. Ik was al een paar jaar bevriend met Joke, die hiervoor gezorgd had. Heel lief van haar want ik werd toen nog niet zo vaak voor dat soort dingen gevraagd.’ Hij vertelt nogmaals dat hij behoorlijk nerveus was voor zijn eerste ontmoeting met Gerard: ‘Gerard had ik nog nooit ontmoet. Daar was ik best nerveus voor want hij stond bekend als brompot die niks goed vond. Niets bleek minder waar, ik werd met open armen ontvangen en er was meteen een klik.’

Spannende opname

Over de opnames herinnert Richard zich: ‘Ik speelde Harm met de harp, de blind date van Bas, gespeeld door Edo Brunner. Het was een hele lange scene die er in één take op moest.’ Hij geeft toe dat hij het spannend vond, maar dat het verrassend goed ging: ‘Als je goed kijkt zie je dat Joke een aantal keer heel erg probeert haar lachen in te houden. Terwijl ik hier toch heel erg klein en ingetogen acteerde (!) Wát een ontzettend leuke herinnering is dit. En zo fijn dat ik dit nog heb bewaard!’

Reacties vol nostalgie

Onder de video reageren veel volgers ontroerd. Zij genieten niet alleen van de herinnering, maar ook van de televisiesfeer van toen. ‘Wat een heerlijke scène, en wat een verschil met tv van nu waarin elke scène maar een paar minuten mag duren. Doe je goed Rich! En wat een gemis van deze 2 lieve mensen.’, schrijft iemand.

FOTO: ANP