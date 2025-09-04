Pommelien Thijs kan niet meer lachen om geruchten drugsgebruik

Tekst: Evelien Berkemeijer

Pommelien Thijs reageert voor het eerst op de hardnekkige geruchten dat zij een drugsprobleem zou hebben. De verhalen doen inmiddels bijna twee jaar de ronde en raken niet alleen Pommelien zelf, maar ook haar familie en vrienden.

‘Ik dacht dat het vanzelf wel weer zou gaan liggen. Er is nul bewijs voor en het is niet waar. In het begin moest ik erom lachen, maar inmiddels niet meer. Mijn familie wordt er meerdere keren per dag op aangesproken,’ vertelt Pommelien Thijs in podcast De Volksjury.

Impact van de roddels

Vooral het kapen van het verhaal vindt de zangeres vervelend. ‘Iedereen zou wel iemand kennen die mij gezien zou hebben. Ik ben niet van die levensstijl. Ik heb gewerkt met mensen die daadwerkelijk verslavingen hadden. Dat maakt dat de impact nog heftiger vind,’ zegt de zangeres.

Pommelien Thijs vindt het heftig

Pommelien geeft aan dat ze zelf al heeft gewerkt met mensen die met een verslavingsproblematiek kampen. ‘Daardoor vind ik deze roddel ook extra heftig. Verslaving heeft zoveel invloed op iemands leven en op de familie van die mensen. Ik wil dit absoluut niet gaan behandelen als een soort sensatieverhaal, want verslaving is gewoon iets megaheftig,’ vertelt de zangeres.

Rust bewaren ondanks beschuldigingen

Toch heeft Pommelien aangegeven dat zij rustig heeft kunnen blijven. ‘Ik zoek geen sensatie. Toch wil ik één keer mijn verhaal doen, vooral voor mijn familie,’ legt Pommelien uit. ‘De enige reden dat ik rustig en nuchter ben kunnen blijven, is omdat mijn familie echt een goed hoofd op hun schouders heeft. Ik denk dat mensen onderschatten hoe zwaar het al geweest is voor hen, én voor mij.’

Tekst gaat verder onder podcastfragment.

Reageren op de geruchten

Pommelien vindt het vooral heftig dat de geruchten ook jonge fans bereiken. ‘Het gesprek ging soms over dat het niet zo erg was dat ik het deed. Dat is absoluut niet mijn boodschap. Hier wil ik niet voor staan. Dat is niet mijn stijl,’ zegt de zangeres. Pommelien benadrukt dat ze geen anti-drugsbrigade wil zijn. ‘Maar als mensen mijn mening vragen: ik doe het niet, ik ben er bang voor en ik ben daar te angstig voor. En ik hoop dat dat het gesprek zal zijn, dat de mensen die willen luisteren naar mijn kijk erop, in ieder geval al weten: het is niet waar.’

Vakantie en afsluiting

De zangeres laat weten dat ze na al deze commotie op vakantie gaat. ‘Jullie mogen allemaal gerust zijn. Ik ben gezond en wel. Ik heb een keileuke zomer gehad en nu ga ik op vakantie. Als er iemand beweert dat ik opgenomen ben in de drie weken dat ik op vakantie ben, word ik zot. Ik heb het nu één keer gezegd, en laat me nu met rust. Mij niet bellen,’ zegt Pommelien.

BRON: DE VOLKSJURY VIA HLN FOTO: ANP