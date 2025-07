Pommelien Thijs komt met nieuwe muziek

Tekst: Nicky Molendijk

Fantastisch nieuws voor alle fans van Pommelien Thijs. De zangeres brengt op 3 oktober haar nieuwe album Gedoe uit. Tijdens haar optreden op het Belgische festival Rock Werchter, maakte ze dit nieuws bekend.

Op het podium van het festival sprak Pommelien het publiek toe. “Dit komt even binnen: de vorige keer was ik hier als bezoeker, was mijn gsm plat en was ik mijn vrienden kwijt. En nu dit”, zei ze. “Ik ben enorm dankbaar voor het geduld dat mij gegund wordt om dit allemaal te doen. Jullie hebben mijn leven enorm veranderd de voorbije jaren. Alles is veel en snel en ongelofelijk leuk geweest.”

Naast de grote bekendmaking van haar nieuwe album, maakte de zangeres ook een statement over de oorlog in Israël en Gaza. “Geen genocide in deze tegenwoordige tijd”, stond er op een scherm achter haar.