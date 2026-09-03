Nienke Plas en man Resley zetten punt achter relatie

Tekst: Ruth Smeets

Comedienne en actrice Nienke Plas en haar man Resley Stjeward gaan niet langer verder als liefdeskoppel. Het stel, dat bijna zes jaar getrouwd is, deelt het nieuws donderdag via Instagram.

De beslissing om uit elkaar te gaan, werd volgens de twee al enkele maanden geleden genomen. Nienke Plas en Resley hopen nu samen een nieuwe invulling te geven aan hun band, waarbij hun gezin centraal blijft staan.

Moeilijke beslissing

‘Dit is een ander bericht dan jullie van ons gewend zijn’, begint Nienke haar bericht. Vervolgens maakt ze duidelijk dat zij en Resley al enige tijd niet meer als stel verdergaan. ‘Wij hebben een aantal maanden geleden besloten om niet meer verder te gaan als liefdeskoppel. Een verdrietige beslissing, want we hebben samen ontzettend veel meegemaakt, opgebouwd en hele bijzondere herinneringen gemaakt die we altijd zullen koesteren.’

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Samen verder als gezin

Over de reden van de breuk laten Nienke en Resley niets los. Wel vragen ze hun volgers om hen de tijd en ruimte te geven om aan de nieuwe situatie te wennen. ‘Voor nu vragen we vooral om rust en respect, zodat we de ruimte krijgen om hier op onze eigen manier met ons gezin mee om te gaan en om samen onze nieuwe vorm te vinden.’ Hun drie kinderen Frenky-Dean, Novi-Jaxx en Harley Emani Nya blijven daarbij het belangrijkst. ‘Hoewel onze relatie verandert, blijven we met elkaar verbonden. We zijn en blijven een team voor onze kinderen en kijken met veel liefde en positiviteit naar de toekomst.’

Ook zakelijk verbonden

Naast hun gezin blijft er ook op werkgebied een band tussen de twee bestaan. Nienke en Resley blijven onder meer samenwerken aan hun bedrijf Going Places. ‘We made it this far en zijn daar trots op!’ De twee trouwden in september 2020, nadat Resley haar een jaar eerder tijdens een boottocht in Dubai ten huwelijk vroeg. ‘Onze relatie verandert, maar we zullen altijd belangrijke personen in elkaars leven blijven’, besluiten ze hun verklaring.