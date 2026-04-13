Marco Borsato maakt tv-opwachting met open gesprek in Italië: ‘Vol overgave ja gezegd’

Tekst: Denise Delgado

Marco Borsato is binnenkort te zien in een nieuwe aflevering van ‘Sergio in Italië’. Volgens Belgische media schuift de zanger aan in het kookprogramma van Sergio Herman, met wie hij al langer bevriend is. In de aflevering zou ook ruimte zijn voor een persoonlijk gesprek over de voorbije jaren.

De tv-opwachting valt op, omdat Marco de afgelopen jaren nauwelijks in het openbaar verscheen. Toch wilde hij voor deze reis met Sergio Herman meteen tekenen.

Vrijspraak

De zaak rond Borsato speelde eind 2025 in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste vijf maanden cel, maar de rechtbank sprak hem in december vrij wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Ook volgens de rechtbank ontbrak voldoende steunbewijs voor de beschuldigingen.

Liefde voor Italië

Na die vrijspraak hield Marco zich nog geruime tijd afzijdig van de media. Zijn management liet eerder ook weten dat hij in 2026 niet zal optreden. Juist daarom wordt zijn deelname aan Sergio in Italië gezien als een opvallend, maar voorzichtig stapje terug in de openbaarheid. “Ik heb de afgelopen zes jaar tegen alle aanvragen en uitnodigingen nee gezegd. Maar gezien onze vriendschap en liefde voor de keuken en Italië heb ik vol overgave ja gezegd tegen deze bijzondere reis met Sergio.”

De aflevering met Marco Borsato is op 15 april te zien via VTM GO+. Sergio in Italië draait om reizen, koken en open gesprekken met bekende gasten in verschillende Italiaanse regio’s.

