Linda Hakeboom duikt in de wereld van Linda, Roos & Jessica

Tekst: Dunya Diercks

Linda Hakeboom is in de wereld van Linda, Roos & Jessica gedoken voor een nieuwe documentaire. De docu telt drie delen en is dit najaar te zien bij HBO Max. Linda zelf was vroeger groot fan van het trio en richt zich in de docu rond Katja Schuurman, Babette van Veen en de in 2004 overleden Guusje Nederhorst op hun spectaculaire doorbraak én de keerzijde van alle roem.

Ze heeft warme herinneringen aan de drie, die hun rollen in Goede Tijden, Slechte Tijden om wisten te zetten in een succesvolle gelegenheidsgroep. “Als de dag van gisteren weet ik nog dat ik als klein meisje stond te dansen op Ademnood. Dertig jaar later mag ik deze serie regisseren. En hoe”, aldus Linda. “Als documentairemaker kun je de mooiste dingen maken als je volledige toegang krijgt. Babette en Katja laten mij onverdeeld toe in hun privéleven en het leven van Linda, Roos & Jessica.”

Het Grote Ademnood Discobal

Dit jaar besloten Katja Schuurman en Babette van Veen om twee Ademnood-dansfeesten te organiseren ter ere van het 30-jarige jubileum van hun grootste hit. De twee optredens werden Het Grote Ademnood Discobal gedoopt en vinden plaats op 7 en 8 november in AFAS Live.

Herman van Veen

“Het moet een avond worden vol positiviteit en muziek uit de tijd van Linda, Roos & Jessica”, zei Katja eerder. Hoe ze Guusje moeten gaan vervangen, was een lastige kwestie. “Hoe ga je dat mooi doen en niet op een sentimentele wijze?”, vroeg Katja zich destijds hardop af. “We gaan onze eigen nummers brengen maar dan moet er wel een derde persoon bij, bijvoorbeeld Herman van Veen, de vader van Babette.”