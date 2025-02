Babette van Veen blikt terug op onvergetelijke vriendschap met ‘beste vriendin’ Guusje Nederhorst

Babette en Katja geven dertig jaar na Ademnood een extra show van hun Het Grote Ademnood Discobal. Omdat de kaarten voor zaterdag 8 november ‘in enkele dagen zo goed als uitverkocht’ raakten, wordt op vrijdag 7 november een extra show in AFAS Live in Amsterdam gegeven. Tijdens deze avonden brengen ze hun grootste hits met een liveband, dj en speciale gasten uit de jaren 90. Bekijk de video hieronder:

Van 1995 tot 1998 vormden Katja, Babette en Guusje het iconische trio Linda, Roos & Jessica . Hun hit Ademnood stormde de hitlijsten binnen en bracht hen onverwachts in de spotlights. Een van de meest memorabele optredens was tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, waar de politie te paard moest ingrijpen vanwege uitzinnige fans.

Op de vraag naar hun mooiste herinnering aan Guusje, antwoordt Babette dat het niet om één moment draait, maar om wie Guusje was. Katja benadrukt hun hechte band: “Ik kan me voorstellen dat zij de beste vriendin is die je in jouw leven hebt gehad.” Babette knikt: “Zo’n vriendschap ga ik niet meer meemaken.”

Denise Delgado

