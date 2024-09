Katja Schuurman maakt comeback in Goede Tijden, Slechte Tijden

Katja Schuurman keert na 25 jaar terug als Jessica Harmsen in Goede Tijden, Slechte Tijden. Het gaat om een “tijdelijke terugkeer” ter ere van het 35-jarig bestaan van de soap, vertelt ze in RTL Boulevard.

“Verder kan ik er niet heel veel over zeggen, behalve dat ik zelf nooit had gedacht dat ik dit zou doen”, zegt Schuurman. Het is nog niet duidelijk wanneer de actrice te zien zal zijn.

De 49-jarige Schuurman dankt haar doorbraak aan de RTL 4-soap. Ze speelde de rol van Jessica van 1994 tot en met 1999. Met GTST-collega’s Guusje Nederhorst en Babette van Veen vormde de actrice de meidengroep Linda, Roos en Jessica.