Lieke Martens deelt verdrietig nieuws over zwangerschap: ‘Niet goed verlopen’

Tekst: Denise Delgado

30/03/2026

Verdrietig nieuws voor Lieke Martens en haar man Benjamin van Leer. Nog niet zo lang geleden maakten ze bekend dat ze een tweede zoontje verwachtten, maar die zwangerschap is niet goed verlopen. Via Instagram Stories laat de oud-voetbalster weten dat zij hun kindje hebben verloren.

‘Onlangs deelden wij het blijde nieuws dat wij een tweede zoontje verwachtten’, schrijft Lieke. ‘Met intens verdriet moeten wij nu laten weten dat de zwangerschap niet goed is verlopen en dat wij ons zoontje hebben verloren.’

De tekst gaat verder onder de foto.

Scherm­afbeelding 2026 03 30 Om 10.25.09
Instagramverhaal Lieke Martens

Lees ook: Lieke Martens zwanger van tweede kindje

Het verlies raakt het stel diep. De oud-voetbalster laat weten dat zij en Benjamin als gezin de komende tijd de ruimte nemen om dit verdriet te verwerken en een plek te geven. Daarbij bedanken ze iedereen voor het begrip en de steun.

Zoontje Benjamin

Lieke en Benjamin trouwden in 2023. Vorig jaar werden ze ouders van hun zoon Lowen. Begin februari deelden ze nog een gezinsfoto waarop Benjamin hun zoontje vasthield, terwijl Lieke een zwangerschapsecho liet zien. Bij dat moment schreef ze: ‘Growing our family.’

Bekijk ook:

BEELD: ANP/LIEKEMARTENS

LEES OOK

Tweede nieuwe getuige in hoger beroep Ali B bekend: productieleider
Freek Rikkerink viert 33e verjaardag met ‘natte kus en poepluier’
Nepvideo’s van kroonprinses Elisabeth duiken op op Facebook
Igone de Jongh heeft geen contact meer met ex Thijs Römer

Uit andere media

Weekend Suzan En Freek

Freek Rikkerink viert 33e verjaardag met ‘natte kus en poepluier’
Vriendin eieren

Eieren duurder dan ooit: bij deze supermarkten betaal je het minst
Party Inhoudelijke Behandeling Hoger Beroep Ali B, Dag 2

Ex Ellen ten Damme en nog een nieuwe getuige in hoger beroep Ali B
Sante Parfum

Met deze tips gaat je parfum de hele dag mee
Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise