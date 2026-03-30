Lieke Martens deelt verdrietig nieuws over zwangerschap: ‘Niet goed verlopen’

Tekst: Denise Delgado

Verdrietig nieuws voor Lieke Martens en haar man Benjamin van Leer. Nog niet zo lang geleden maakten ze bekend dat ze een tweede zoontje verwachtten, maar die zwangerschap is niet goed verlopen. Via Instagram Stories laat de oud-voetbalster weten dat zij hun kindje hebben verloren.

‘Onlangs deelden wij het blijde nieuws dat wij een tweede zoontje verwachtten’, schrijft Lieke. ‘Met intens verdriet moeten wij nu laten weten dat de zwangerschap niet goed is verlopen en dat wij ons zoontje hebben verloren.’

Instagramverhaal Lieke Martens

Het verlies raakt het stel diep. De oud-voetbalster laat weten dat zij en Benjamin als gezin de komende tijd de ruimte nemen om dit verdriet te verwerken en een plek te geven. Daarbij bedanken ze iedereen voor het begrip en de steun.

Zoontje Benjamin

Lieke en Benjamin trouwden in 2023. Vorig jaar werden ze ouders van hun zoon Lowen. Begin februari deelden ze nog een gezinsfoto waarop Benjamin hun zoontje vasthield, terwijl Lieke een zwangerschapsecho liet zien. Bij dat moment schreef ze: ‘Growing our family.’

BEELD: ANP/LIEKEMARTENS