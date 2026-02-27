Leslie Keijzer over oude misstap van partner: ‘Ik wilde elke stap horen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Leslie Keijzer deelt openlijk een persoonlijke herinnering over haar relatie met Govinda den Hartog, die ze ‘Goof’ noemt. Ze zegt dat ze niet zou meedoen aan ‘Temptation Island’, omdat ze denkt dat hij dan vreemdgaat.

Het voorval waar Leslie Keijzer naar verwijst, ligt volgens haar inmiddels negen jaar achter haar. Daardoor kan ze er makkelijker over praten, vertelt ze. Ze benadrukt ook dat ze nu kinderen hebben, getrouwd zijn en toen allebei jonger waren.

De waarheid kwam van Govinda zelf

Leslie vertelt dat Govinda het vreemdgaan destijds zelf aan haar opbiechtte en dat hij spijt had. Ze wilde precies weten wat er gebeurd was en vroeg door. ‘Ik wilde elke stap horen’, legt ze uit, en volgens haar heeft hij die vervolgens verteld.

Twijfels over monogamie

In het gesprek verbindt Leslie het vergeven ook aan hoe ze naar relaties kijkt. ‘Dat monogaam zijn, dat vind ik sowieso heel moeilijk’, zegt ze. Ze trekt een vergelijking met dieren en concludeert: ‘Wij hebben dat zelf bedacht, dat mensen monogaam zijn.’ Hoewel ze zelf voorstander is van monogamie, vindt ze het tegelijk niet vreemd dat het gebeurt: ‘Dat mannen vreemdgaan, en vrouwen trouwens ook, dat gebeurt gewoon.’ Als ‘iedereen het met iedereen zou mogen doen’, zou het volgens haar minder voorkomen.

Boos geweest, maar niet blijven herhalen

Leslie benadrukt dat het haar destijds wel raakte. Ze vertelt dat ze het ‘verschrikkelijk’ vindt als Govinda aan een ander zit, en dat ze boos was en eerst bij hem weg wilde. Uiteindelijk kwam het toch goed. En als iets is uitgepraat, wil ze het niet blijven gebruiken: ‘Als je iets met mij uitpraat (…) Ik ben geen vrouw die nu nog gaat zeggen tegen hem: ‘Ja maar toen ging je vreemd.’’ Volgens Leslie is het nu vergeten, al kostte dat haar wel tijd.

Foto: ANP