Koen Pieter van Dijk heeft hulp aan Ferry Doedens aangeboden

Koen Pieter van Dijk heeft hulp aan Ferry Doedens aangeboden. Na het zien van Ferry Doedens’ documentaire herkent hij de donkere kanten van een leven dat ooit draaide om luxe, feesten, drank en drugs.

Zelf kan Koen Pieter niet meer terugkijken naar zijn eigen documentaire, omdat hij het te moeilijk vindt om zichzelf te zien als iemand die aan het overleven is. Tegelijk weet hij dat veel mensen er iets aan hebben gehad. Daarom hoopt hij dat Ferry Doedens zijn verhaal ook iets kan betekenen.

Geen oordeel, wel een hoop

Koen Pieter wil verder geen uitspraken doen over de documentaire van Ferry, maar hij zegt wel dat deze mogelijk mensen kan helpen: ‘Zo kan je ook naar de docu kijken, dat het echt de keerzijde is van waar dit leven allemaal toe kan leiden.’ Zelf kreeg hij veel berichten binnen toen zijn documentaire uitkwam en nu nog steeds ontvangt hij positieve reacties van mensen die de documentaire nu ontdekken.

Bericht via een omweg

Contact zoeken met Ferry deed Koen Pieter niet: ‘Ik heb ook zijn nummer niet en volgens mij was hij ook van sociale media.’ Wel stuurde hij een vriendin die dicht bij Ferry staat een bericht dat Ferry hem altijd mag bellen. ‘Mijn deur staat open als hij eens wil kletsen want ik weet hoe gitzwart het kan zijn, dat leven, en hoe moeilijk het is -en helemaal als er een documentaire over wordt gemaakt- dat gaat je niet in de koude kleren zitten.’ Volgens Koen Pieter is dat bericht doorgestuurd naar Ferry.

Foto: ANP