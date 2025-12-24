Kleindochter slaat terug naar Henny Huisman: ‘Dit is echt niet waar’

Henny Huisman zei onlangs in een interview dat de realitysoap waar hij zijn zinnen op had gezet, niet door kon gaan omdat het mentaal niet goed ging met zijn kleindochter Emma, die ook een rol zou spelen in de serie. Die Emma slaat in een story op Instagram terug. ‘Dit is echt niet waar.’

Volgens Emma klopt het dat het een paar maanden geleden mentaal niet zo goed met haar ging, maar de reden dat Henny’s realitysoap niet doorgaat, heeft niets met haar maar juist alles met hem te maken. ‘Afgelopen juni ging het inderdaad niet goed met mij. Maar daarvoor was het snel duidelijk dat mijn opa zelf zijn kaarten bij de zenders heeft verspeeld’, schrijft ze.

Onwaarheden

Emma schrijft dat het ‘helaas’ niet de eerste keer dat opa Henny ‘onwaarheden’ vertelt met betrekking tot haar, maar omdat het een serieus onderwerp betreft, kon ze het deze keer niet over haar kant laten gaan. ‘Het doet mij pijn dat mijn mentale gezondheid nu wordt gebruikt als reden om dit project stop te zetten. Vooral omdat juist opa de persoon is die er al maanden niet voor mij is geweest’…