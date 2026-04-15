Kim Kötter biedt excuses aan na kritiek op promotievideo in Oeganda: ‘Niet mijn intentie’

Tekst: Denise Delgado

Kim Kötter heeft gereageerd op de ophef die ontstond na een promotievideo op Instagram. In de video maakte ze reclame voor haar eigen webshop, terwijl ze op dat moment in Oeganda verbleef voor werkzaamheden voor het AidsFonds. Veel volgers en bekende Nederlanders vonden die combinatie ongepast, waarna Kim excuses heeft aangeboden.

Ongelukkige timing

Via Instagram Stories laat ze weten dat het ging om een eerder opgenomen video van haar bedrijf, die afgelopen weekend online werd gezet. Volgens Kim stond die los van de opnames die ze in Oeganda maakte voor het AidsFonds.

Wel erkent ze dat het moment van plaatsen ‘ongelukkig’ was. Kim schrijft dat ze begrijpt dat het verkeerd kan zijn overgekomen dat ze juist vanuit een ontwikkelingsland reclame maakte voor haar webshop. Daarom werd de story kort daarna verwijderd.

‘Het is absoluut niet mijn intentie om aandacht weg te nemen van het Aidsfonds of van het belangrijke werk dat zij doen en waar ik mij voor inzet,’ gaat Kim verder. Volgens haar ligt de organisatie haar na aan het hart en verdient die juist alle aandacht.

Ingezet voor special

Juist daarom baalt ze van de ontstane situatie. Tegelijk laat ze weten dat de opnames in Oeganda goed zijn verlopen en dat ze zich met veel inzet heeft gewerkt aan een bijzondere special.

Reactie Vandaag Inside

Ook Johan Derksen, René van der Gijp en Job Knoester laten zich bij Vandaag Inside kritisch uit over een promotiefilmpje. ‘Misselijkmakend’, stelt Johan. Bekijk de video hieronder: