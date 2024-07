Kim Kötter tijdelijk medepresentator van ochtendshow

Presentatrice en ondernemer Kim Kötter is komende week samen met Giorgio Hokstam te horen in de ochtendshow van 100% NL. Dat heeft Mediahuis Radio vrijdag gemeld. Zij neemt tijdelijk de rol van Ingrid Jansen over, die vakantie heeft.

Kötter, die getrouwd is met zanger Jaap Reesema, zegt erg uit te kijken naar de klus. “Als mensen aan mij vragen of Jaap thuis wel eens voor me zingt, dan zeg ik altijd dat ik hem vooral hoor op 100% NL”, zegt ze. “Want ik heb die zender thuis altijd aanstaan. Ik vind het dus ook ontzettend leuk dat ik er volgende week zelf te horen ben.” Zij presenteerde eerder al een programma op de lokale omroep.

Miss Universe

De presentatrice kreeg bekendheid toen ze in 2002 voor Nederland meedeed aan de Miss Universe verkiezingen in Puerto Rico. Later organiseerde ze een tijd lang zelf de Miss Nederland-verkiezingen.