Katja Schuurman en Babette van Veen delen blunder met paddopillen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Katja Schuurman en Babette van Veen schoven aan bij Arjen Lubach om terug te blikken op het succes van Ademnood. Wat begon als een liedje dat voortkwam uit Goede Tijden, Slechte Tijden, groeide uit tot een hit die hen het hele land door bracht.

Het duo ging samen met Guusje Nederhorst heel het land door om Ademnood op te treden en maakte daarbij genoeg mee.

Het lied dat ineens overal klonk

De basis van Ademnood ligt bij een CD waarop alle rollen uit Goede Tijden, Slechte Tijden een plek kregen. Sommige castleden zongen duetten, anderen solo, en Katja, Babette en Guusje Nederhorst namen samen Ademnood voor hun rekening. Daarbij werden niet hun eigen namen gebruikt, maar de artiestennamen van hun GTST-rollen. Het nummer sloeg aan en maakte van het trio een act die in heel het land optrad.

Van het podium naar winkelopeningen

Naast muziek kwamen er ook winkelopeningen bij. Babette vertelt dat ze soms wel zes op één dag deden. Het schema was vol, het tempo hoog en er was weinig ruimte om op adem te komen. In die hectiek ontstond het moment dat de zangeressen later pas echt doorhadden wat er misging.

Twee potjes die net iets te veel op elkaar leken

In een smartshop kochten Guusje en Babette vitaminen en paddopillen, die laatste bedoeld voor Guusje haar vriend. Alleen leken de potjes op elkaar. Guusje nam die dag steeds een pil uit het potje vitamines dat in haar tas zat, tot de voorraad op was. De volgende ochtend zitten de drie aan de koffie in een Van der Valk hotel en er staan opnieuw zes winkelopeningen op het programma. Guusje pakt een potje en slikt een pilletje, waarna Babette vraagt wat ze neemt. Guusje denkt dat het vitamines zijn, maar Babette weet beter: ‘Die zijn toch op?’ Omdat er ook een vrouw in hoge functie uit Londen bij zat, neemt Babette haar mee naar de wc. Daar wordt duidelijk wat er is gebeurd: Guusje had paddo’s geslikt, vroeg in de ochtend, in Van der Valk.

De oplossing die niemand zag aankomen

Een Heimlichgreep en vinger in de keel hielpen niet. Babette haalde Katja erbij. Ze zei dat ze niet wist hoe dit probleem op te lossen. De twee keken elkaar aan en concluderen: “Dan is er nog maar één ding mogelijk.” Katja vult Babette aan wanneer ze het verhaal vertelt bij Lubach: ‘Geef ons ook maar een pil.’ Daarna gingen ze alsnog door met het programma en hebben ze onder invloed nog zes winkels en drie apotheken geopend.

