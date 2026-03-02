Katja Schuurman praat tegen geesten in Videoland-programma

Katja Schuurman gaat in het Videoland-programma De Drop van StukTV samen met influencer Chatmo en StukTV-lid Stefan Jurriëns een na-oorlogse bunker in Engeland in. Daar ervaart ze naar eigen zeggen de aanwezigheid van geesten.

De bunker is berucht vanwege verhalen over paranormale waarnemingen. Het trio besluit niet alleen overdag te kijken, maar juist ’s nachts naar binnen te gaan. En dat doen ze niet alleen samen, maar ook ieder een uur alleen in een ruimte. Voor Chatmo een moment vol angst, voor Katja Schuurman tijd voor communicatie met geesten.

Koude Oorlog-bunker met paranormale verhalen

In 1952 werd de bunker gebouwd in de Koude Oorlog om het ministerie veilig te stellen. Tijdens het begin van de bouw zouden ze zijn gestuit op wat een oude begraafplaats zou zijn, wat volgens verhalen de aanwezigheid van geesten verklaart. Die verhalen lopen uiteen: zo zou een voorman tijdens de bouw zijn verdwenen, en zou een technicus boos rondwaren en geen gasten willen.

Bewoners gaan er overdag in, maar nooit ’s nachts

In gesprek met lokale bewoners blijkt dat zij overdag weleens in de bunker hebben gekeken, maar ’s nachts nooit naar binnen zouden gaan. Dat is precies wat Stefan, Katja en Chatmo wél doen. Eerst trekken ze samen op, daarna moet ieder van hen een uur alleen doorbrengen in een aparte ruimte.

Katja alleen in de generator room

Katja blijft achter in de generator room met apparatuur die aanwezigheid van geesten zou opmerken. Nog voordat ze alleen wordt gelaten zegt ze: ‘Ik ga hier wat tijd spenderen, als dat oké is.’ Ze richt zich op de technicus die bezoekers niet zou waarderen en denkt zijn aanwezigheid te voelen in een hoek. Eenmaal alleen gaat al snel de generator aan. ‘Dit is echt om mij te fokken’, zegt Katja, waarna ze de geest begroet: ‘Hi, was dit jouw manier van hoi zeggen? Wacht, ik probeer iets zodat we kunnen communiceren!’ Terwijl ze een apparaat pakt dat piept bij aanwezigheid, zegt ze tegen zichzelf: ‘Oh mijn God. Hou toch op, kut hartslag.’ Het apparaat begint direct hard en snel te piepen. ‘Wat?’ roept ze: ‘Doe eens stoppen man!’ Als ze het apparaat neerzet, is het stil en zegt ze hardop: ‘Ik zet dit aan, dan kunnen we misschien ontspannen communiceren.’

Apparaten slaan aan en de afloop van het spel

Katja legt uit: ‘Als iemand hier is: ik heb een apparaat neergezet, je kunt het aanraken om hallo te zeggen.’ Later kiest ze voor de muziekdoos: ‘Nu kunnen we praten via de muziekdoos’, waarna de muziekdoos een geluidje maakt. ‘Als je hier bent kun je misschien muziek voor me maken’, zegt Katja, waarna er opnieuw een toon klinkt. Een ander apparaatje gaat vanzelf aan en kan niet uit. Als ze vraagt: ‘Ben jij de technicus?’, gaat het piepende apparaatje af. En even later speelt de muziekdoos weer op verzoek. Wanneer Stefan en Chatmo terugkomen, vertelt Katja dat de generator kort nadat Stefan weg was aanging, en terwijl ze dat zegt slaat de generator direct weer aan. Na afloop verlaat het drietal de bunker zonder dat iemand de noodknop indrukt; via hartslag wordt bepaald wie het spel moet verlaten. Katja mag blijven en Chatmo moet vertrekken.

