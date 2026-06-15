Katja Schuurman en dochter Sammie ANP

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Dochter Sammie treedt in de voetsporen van Katja Schuurman en Thijs Römer

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/06/2026

Sammie, de dochter van Katja Schuurman en Thijs Römer, lijkt de liefde voor het vak van haar ouders te hebben meegekregen.

Tijdens de kick-off van het Ademnood Discobal vertelt de dochter van Katja Schuurman aan Shownieuws dat ze later graag zelf iets in de creatieve wereld wil doen. Daarbij denkt ze vooral aan toneel en acteren.

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Creatieve plannen

Sammie vertelt er zelf openhartig over: ‘Ik wil later heel graag iets met acteren of toneel doen’, vertelt Sammie. ‘Ik ben meer van toneel en acteren dan van zingen, persoonlijk. Maar sowieso iets in de creatieve richting lijkt me heel leuk.’

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School eerst

Hoewel Sammie optreden duidelijk leuk vindt, wil ze het rustig opbouwen. Ze denkt eraan om weer acteerlessen te gaan volgen, maar school blijft voorlopig haar prioriteit. ‘Ik heb vroeger wel acteerlessen gedaan, maar dat is een beetje opgehouden bij de middelbare school. Ik wil dat nu wel meer gaan doen, maar ik moet het met school kunnen combineren. Ik wil niet dat school eronder gaat lijden. Liever eerst school afmaken en daarna kijken.’

Hulp van Katja Schuurman en Thijs Römer

Voor advies kan Sammie terecht bij haar ouders, die allebei veel ervaring hebben in het vak. Vooral haar vader helpt haar soms. ‘Als ik een presentatie moet geven voor school, dan vraag ik hem ook wel om tips. Bijvoorbeeld hoe je een houding aanneemt en dat soort dingen.’

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Samen op het podium

Binnenkort staat Sammie opnieuw met haar moeder op het podium bij Ademnood Discobal. Ze probeert Katja zelfs over te halen om samen iets uit Grease te doen. ‘Dat zou ik heel leuk vinden, ook omdat het qua choreografie heel leuk kan zijn.’

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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