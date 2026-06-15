FIFA onderzoekt VAR-assistent na handgebaar dat gelinkt wordt aan extreemrechts

Tekst: Evelien Berkemeijer

De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische arbiter Shaun Evans. De 38-jarige official was zondag assistent-VAR bij Duitsland – Curaçao, waar hij vlak voor de wedstrijd opviel met een handgebaar.

Op tv-beelden was te zien hoe Shaun Evans bij de voorstelling van de videoscheidsrechters zijn rechterhand bewoog. Met zijn wijsvinger en duim maakte hij een cirkel. Dat gebaar kan onschuldig zijn, maar heeft de laatste jaren ook een beladen betekenis gekregen.

Dit kan het gebaar van Shaun Evans betekenen

Lange tijd stond het handgebaar simpelweg voor ‘oké’. Zo kan het alsnog worden geïnterpreteerd. Recent wordt hetzelfde teken echter ook gebruikt in neonazikringen en door aanhangers van ‘White Power’. Daarbij zouden de drie gestrekte vingers staan voor de ‘W’, terwijl de duim en wijsvinger samen de ‘P’ vormen.

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@nossport De FIFA heeft een onderzoek ingesteld naar arbiter Shaun Evans, die gisteren als assistent-VAR actief was bij Duitsland – Curaçao. Op tv-beelden was te zien dat hij een handgebaar maakte, dat mogelijk geassocieerd kan worden met extreemrechtse groepen. Toen de videoscheidsrechters aan de kijker werden voorgesteld, maakte Evans met zijn rechterhand een gebaar dat in sommige kringen voor 'White Power' zou staan. Het gebaar zou echter ook uitgelegd kunnen worden als de 'oké-emoji' uit chat-apps, terwijl het handgebaar ook regelmatig in een totaal andere en onschuldige context door scholieren wordt gebruikt. Wat Evans, een 38-jarige Australiër, met zijn gebaar bedoelde, wordt nu dus uitgezocht door de FIFA. #FIFAWorldCup ♬ origineel geluid – NOS Sport

Vergelijking met Brenton Tarrant

De Australische blanke supremacist Brenton Tarrant maakte het symbool in 2019 tijdens een rechtszitting. Dat gebeurde na zijn arrestatie voor de moord op vijftig mensen bij schietpartijen aan twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Toen de camera’s zondag naar het VAR-hokje schakelden, leek de assistent-VAR hetzelfde gebaar te maken.

Ook bekend als spelletje

Er bestaat nog een derde verklaring voor het handgebaar. Het wordt ook gebruikt in een spelletje waarbij iemand het teken maakt en een ander, als die naar beneden kijkt, een klap kan krijgen. Die uitleg lijkt in deze situatie echter niet heel plausibel.

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