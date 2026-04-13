Joost Klein steelt de show op wereldberoemde muziekfestival Coachella

Tekst: Evelien Berkemeijer

Joost Klein heeft indruk gemaakt op Coachella, het bekende meerdaagse muziekfestival in Californië.

Het Coachella Valley Music and Arts Festival staat bekend als een plek waar zien en gezien worden centraal staat. Bezoekers trekken er opvallende outfits voor aan en betalen, als ze niet via een merk aanwezig zijn, flinke bedragen om erbij te zijn. Voor artiesten geldt een optreden op het festival als een grote eer. Daarom is dat Joost Klein er optrad, groots.

Vol energie op het podium

Tussen de veelbesproken optredens van onder anderen Justin Bieber en Sabrina Carpenter wist ook Joost de aandacht naar zich toe te trekken. Op TikTok verschijnen veel video’s van zijn show, waarin vooral de hoge snelheid, het vele licht en de energie op het podium opvallen.

Publiek doet volop mee

Waar bij andere optredens geregeld opviel dat het publiek relatief rustig bleef, was dat bij Joost anders. Bezoekers deden actief mee tijdens zijn show. Naast Europapa bracht Joost ook Crazy Frog van Axel F, een nummer dat vooral bekend werd als ringtone, en ook dat werd enthousiast ontvangen. Ondanks dat zijn optreden tegelijk plaatsvond met dat van Sabrina Carpenter, was de show drukbezocht.

Ook online veel enthousiasme

Online reageren veel kijkers enthousiast op het optreden van Joost. Volgens hen was het podium eigenlijk te klein voor hem en was de sfeer sterk. Ook waren fans enthousiast als ze hem in het festivalpubliek tegenkwamen. Eén bezoeker kwam zelfs speciaal voor hem. Dat Joost opviel, bleek ook uit een moment met Paris Hilton, die hem tegenkwam en een dansje met hem deed. Bekijk de video’s van de twee die Joost op het festival tegenkwamen hieronder.