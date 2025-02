Joost Klein haalt in nieuwe muziek hard uit naar EBU

Tekst: Nicky Molendijk

Joost Klein heeft vrijdag nieuwe muziek uitgebracht. Op zijn album Unity haalt de zanger flink uit naar organisatie European Broadcasting Union.

Klein zingt in het nummer United By Music onder meer: “Fuck the EBU, I don’t want to go to court”. De zanger maakte het nummer niet alleen, maar samen met Tommy Cash die in mei namens Estland naar het songfestival gaat.

Vorig jaar is Joost Klein gediskwalificeerd en mocht niet meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival. Hij zou een aanvaring met een cameravrouw backstage hebben gehad. In augustus werd echter bekend dat hij niet vervolgd zou worden voor bedreiging wegens gebrek aan bewijs.