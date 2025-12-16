Johan Derksen over romantische foto’s met Monica Geuze: ‘Was het maar waar’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De mannen van Vandaag Inside bespraken maandag de opvallende Instagram-stories die Monica Geuze diezelfde dag plaatste. Op de eerste is te zien hoe Johan Derksen haar op de wang kust, met daarbij de tekst ‘Monica Geuze en haar nieuwe liefde’ en Monica’s eigen commentaar: ‘Hoe zou AI zelf vinden dat het gaat?’ De serie nepplaatjes wordt steeds buitensporiger, met als hoogtepunt een zwangerschapsshoot van de twee op het strand.

De beelden passeren in de uitzending van Vandaag Inside, waar de tafel geamuseerd reageert. Johan Derksen houdt het luchtig en spreekt positief over Monica Geuze, maar waarschuwt ook voor misbruik van AI.

Romantische foto’s met Monica Geuze

Monica trapt af met de foto van de zoen op de wang, waarna de AI-foto’s elkaar blijven opvolgen. De beelden lopen steeds verder uit de hand en eindigen met een plaatje dat zo kan komen uit zwangerschapsshoot op het strand. De reeks belandt dezelfde avond op tv, waar de tafel het fenomeen fileert.

Tekst gaat verder onder fragment waarin ook de foto’s te zien zijn.

Johan Derksen grapt mee

Wanneer de beelden in het programma voorbijkomen, reageert Johan scherp: ‘Ik kan jullie uit de droom helpen: dit is geen AI!’ Op de vraag van Wilfred Genee of hij iets te vertellen heeft of bang is voor gedoe thuis, zegt Johan: ‘Ik kan alleen maar zeggen: was het maar waar.’ Kijkend naar de laatste foto voegt hij toe: ‘We zijn echt een heel leuk stel.’

Van grap naar waarschuwing

Na de gein schakelt Johan over naar een serieuzere toon. ‘Dit is nog grappig, maar er komen natuurlijk ook mensen die bijzonder onsmakelijke dingen gaan maken. Daar kun je je haast niet tegen wapenen.’ De luchtigheid keert terug met een plagerige slotzin: ‘Ik hoop alleen maar, als ze mij in een pornofilm neerzetten, dat ik een hele grote lul heb.’

FOTO’S HEADER: ANP