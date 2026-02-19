Johan Derksen en Maarten van Rossem onverdeeld: jongeren moeten kinderen maken

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen schaart zich achter Maarten van Rossem in de oproep aan jongeren om kinderen te krijgen.

In het radioprogramma Met Het Oog op Morgen op NPO Radio 1 zei Maarten van Rossem: ‘Jonge mensen die nu luisteren beter kunnen stoppen met luisteren en aan de slag gaan, en er nog een kind bij maken.’ De oproep volgde op een beschouwing over de loop der dingen.

Johan Derksen sluit zich aan

In Vandaag Inside geeft Johan aan achter Maarten te staan. Daarmee krijgt de prikkelende boodschap uit de radio-uitzending ook bijval aan de talkshowtafel, waar de actualiteit vaak met uitgesproken meningen wordt besproken.

Tekst gaat verder onder video.

Analyse en demografie

Maarten legde in het radioprogramma uit waarom hij zich geen zorgen maakt over zijn eigen fysieke aftakeling: “Dat is inherent aan de loop der dingen. Er zijn dingen die zijn voorspelbaar omdat ze zo structureel van aard zijn dat ze lastig stilgezet kunnen worden. Daardoor ontwikkelen ze hun eigen momentum.” Daarna verwees hij, naast zijn eigen sterfelijkheid, naar de demografische ontwikkelingen in Nederland. Omdat er in 2025 meer mensen overleden dan dat er werden geboren, moeten er volgens hem meer kinderen worden geboren om de bevolking stabiel te houden.

Maarten van Rossem adviseert

De conclusie voor jonge luisteraars was ongepolijst en duidelijk: „Dat gelul op de radio hebben we nu wel gehoord.” Maarten gaf ze daarom de raad zich te gaan voortplanten, in plaats van te blijven luisteren. Daarmee zette hij zijn analyse om in een concrete, en controversiële, aanbeveling.

Foto: ANP