Jutta Leerdam over primadonna-uitspraak Johan Derksen: ‘Doet mij niks’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jutta Leerdam haalt haar schouders op over de primadonna-opmerking van Johan Derksen: het laat haar koud.

De schaatsster vertelt dat ze dankbaar is voor de steun van haar fans en benadrukt dat ze gelukkig en nuchter in het leven staat. Dat sommigen haar een primadonna noemen, raakt haar niet. Volgens Jutta Leerdam draait alles om hard werken en impact maken.

Jutta Leerdam is dankbaar en nuchter

Aan RTL Nieuws laat Jutta weten hoe belangrijk de steun die ze ervaart is: ‘Zonder hen had ik ook niet zoveel andere jonge meiden weer kunnen inspireren.’ Dat sommigen haar een primadonna noemen, raakt haar niet: ‘Het maakt mij helemaal niet uit, het doet mij niks.’ Over haar mindset is ze duidelijk: ‘Elke dag denk ik weer: ik ben niet goed genoeg, ik moet dít meer doen. Daardoor ben ik nu kampioen geworden. Mensen hebben geen idee hoe ik in het leven sta en ik werk gewoon zo keihard hiervoor. Het uiterlijk zegt niks over het innerlijk.’

Wat Derksen zei

‘Haar gedrag vind ik ook stuitend werkelijk, als een soort primadonna. Maar zij is niets meer dan die andere schaatsers die ook gewoon met een lijnvlucht gaan’, zei Johan Derksen in Vandaag Inside. Woorden die niets voor haar betekenen dus.

Impact maken en voorbeeld zijn

Jutta benadrukt dat het haar om meer gaat dan winnen: ‘Ik wil ook graag een impact maken en vrouwen helpen en jonge meisjes helpen en een soort voorbeeldrol zijn. Anders doe ik het maar gewoon voor mezelf. Dus dat hoop ik heel graag aan de jonge meiden mee te geven. Dat ze gewoon hun hart volgen en gewoon ergens keihard voor werken, want het kan allemaal.’

Foto: ANP