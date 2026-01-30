Isa Hoes staat weer open voor de liefde: ‘Al vijftien jaar alleen’

Tekst: Denise Delgado

Isa Hoes (58) is weer klaar om de liefde toe te laten. In gesprek met ‘Veronica Superguide’ vertelt de actrice dat ze recent ‘nog iets met iemand’ had, maar dat het snel voorbij was.

‘Ik wil echt overspoeld worden door Het Grote Gevoel, en dat was er niet.’ Opluchting overheerste: ‘Het was voor het eerst dat ik dacht: ik ben echt heel blij dat ik alleen ben.’

Liefde is de basis

Toch blijft liefde voor haar onmisbaar. ‘Vanuit liefde ontstaat alles,’ zegt Isa. Ze doelt niet alleen op romantiek, maar ook op de liefde voor werk, kinderen en natuur. ‘Liefde is de basis van heel veel dingen. Als je niet openstaat voor de liefde, kun je niet echt leven.’

Verliefd op Curaçao

Haar rol in Verliefd op Curaçao, waarin ze een alleenstaande moeder speelt die weer gaat daten, wakkert iets aan. ‘Dan merk je ineens weer: oh ja, dat gevoel. Daar heb ik wel weer zin in.’

Daten vindt ze soms ingewikkeld, ook door haar bekendheid. ‘Je weet nooit helemaal zeker waarop iemand valt.’ Tegelijk relativeert ze: ‘Ik wil nog steeds graag iemand ontmoeten, maar ik heb achttien jaar lang een grote liefde gehad. Dat kan ook niet iedereen zeggen.’

Al vijftien jaar alleen

Alleen blijven? Soms voelt dat logisch. ‘Ik ben al vijftien jaar eigenlijk alleen. Dan denk ik: misschien is het ook gewoon goed zo. Ik heb fijne vriendinnen, goede vrienden, ik ben heel gelukkig met mijn kinderen.’ Maar de hoop blijft: ‘Toch geloof ik wel in een grote liefde. Daar ben ik misschien een beetje kinderlijk in.’

