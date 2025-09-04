Isa Hoes

Isa Hoes vervangt Babette van Veen in 40-45 de Musical

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/09/2025

De cast van 40-45 de Musical krijgt een nieuwe toevoeging. Actrice en schrijfster Isa Hoes neemt binnenkort de rol van Anna op zich, de moeder van de hoofdpersonages Dirk en Louis. Daarmee volgt zij Babette van Veen op, die het afgelopen jaar in deze rol te zien was.

Isa Hoes zal de rol van Anna delen met Renée Fokker, die al eerder in de voorstelling stond. Studio 100, producent van de musical, spreekt van een waardevolle versterking van de cast. De voorstellingen lopen bovendien zo goed, dat de speelperiode verlengd is tot april 2026.

Isa Hoes in theater en op tv

Het publiek kent Isa vooral van haar rollen in series als Goede Tijden Slechte Tijden, Rozengeur & Wodka Lime, All Stars en Vrouwenvleugel. Ook schreef zij het boek Toen ik je zag: mijn leven met Antonie, dat een bestseller werd. Recent stond zij op het toneel in Casa Mia! en werkte ze mee aan de nieuwe film Verliefd op Curaçao.

Over de musical

De voorstelling vertelt het verhaal van de broers Dirk en Louis, gespeeld door Dorian Bindels en Soy Kroon, die na het bombardement van Rotterdam ieder een andere kant van de oorlog kiezen. Met de komst van Isa Hoes in de rol van hun moeder Anna krijgt de productie een nieuwe impuls. Door het succes van de kaartverkoop is de speelperiode verlengd tot 5 april 2026.

FOTO: ANP

