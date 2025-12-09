Glennis Grace en vriend dromen van gezinsuitbreiding: ‘Als het gebeurt, gebeurt het’

Glennis Grace (47) koestert met haar nieuwe liefde Eddy een duidelijke wens: samen een baby krijgen. In een openhartig gesprek met het tijdschrift ‘&C’ vertelt de zangeres hoe het thema steeds vaker op tafel komt.

De kinderwens is volgens haar geen klein verlangen: ‘Die wens is best groot.’ Sinds de relatie met boksleraar Eddy is zijn kijk op vaderschap veranderd. Glennis zegt dat haar leeftijd geen blokkade vormt en dat ze zich gesteund voelt door haar omgeving.

Sinds Glennis een relatie heeft met boksleraar Eddy, komt een baby steeds meer ter sprake. ‘Eddy wilde nooit kinderen, maar sinds wij samen zijn is dat veranderd. Als hij een kind wil, zegt hij, wil hij dat alleen met mij. Zeg dan maar eens nee. Dus als het gebeurt, gebeurt het.’ Voor de zangeres is het vooruitzicht van samen ouders worden een logische volgende stap: ‘Dat lijkt me geweldig.’

Geen angst voor leeftijd

Glennis is al moeder van zoon Anthony uit een eerdere relatie, die eindigde toen Anthony nog heel jong was. De wens om het dit keer samen te beleven is sterk: ‘Om zoiets nog eens mee te maken mét een partner, met iemand van wie ik zeker weet dat we samen doorgaan tot we niet meer kunnen.’ Haar leeftijd schrikt haar niet af: ‘Ach ja, waar begin ik aan, hè? Maar het kan; Jasmine Sendar was ook 47 toen ze beviel.’

Na de donkere periode weer licht

Na het Jumbo-incident in 2022 ging Glennis door een zware tijd. Ze werd verdacht van openlijke geweldpleging, mishandeling met voorbedachten rade en bedreiging, en kreeg uiteindelijk een taakstraf van 200 uur opgelegd. Over die periode zegt ze: ‘Er was een moment dat ik letterlijk gek werd, dat ik dacht: als ik morgen niet wakker word, is het goed.’ Toch bleef er steun: zanger Glen Faria was er voor haar en haar moeder steunde haar onvoorwaardelijk.

‘Misschien wel voor het eerst’ gelukkig

De zangeres noemt haar huidige gevoel bijzonder: ‘Ja, misschien wel voor het eerst in mijn leven. Ergens vind ik dat ook eng, omdat ik het niet gewend ben. Het gaat nu goed, maar wanneer houdt dat weer op?’

