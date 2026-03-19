Frank Lammers verdiende veel geld met Jumbo-reclames

Tekst: Evelien Berkemeijer

Frank Lammers is binnenkort niet meer te zien in de reclames van Jumbo. De acteur wordt vervangen door Rob Kemps, waardoor er ook een einde komt aan een lucratieve klus.

Hoewel Frank Lammers de commercials vermoedelijk niet alleen voor het geld deed, liep het financieel wel degelijk lekker op. Volgens kenners gaat het om bedragen waarmee een bekende Nederlander in korte tijd flink kan verdienen. Dat betekent ook dat er voor de acteur straks een stevige inkomstenbron wegvalt.

Veel minder binnen

Verslaggever Jurriaan Nolles zegt daarover tegen het AD: ‘Frank Lammers zei ooit dat hij twintig films moest maken voor het bedrag dat hij verdient bij Jumbo’. Daar voegt de verslaggever aan toe: ‘Nu hoeven Lammers en Kemps het allebei niet te doen voor het geld, vermoedelijk. Maar dit is natuurlijk snel verdiend.’ Volgens Nolles gaat het dus om forse bedragen.

Tekst gaat verder onder video.

Tonnen zijn niet uitgesloten

Ook Wouter Kirchjunger van Hebbes Casting denkt dat er serieus wordt betaald voor zulke reclameklussen. Tegen De Telegraaf zegt hij dat het zeker mogelijk is dat het om tonnen gaat. Kirchjunger wijst daarbij op Rijk de Gooyer, een van de bekendste gezichten uit de Nederlandse reclamegeschiedenis, die volgens hem in zijn tijd al enorme bedragen kreeg, van tienduizenden euro’s tot meer dan een ton.

Vaste lasten betaald

Volgens Kirchjunger had Frank dankzij de Jumbo-reclames in elk geval een stevige financiële basis. Hij concludeert: ‘Lammers kon van wat hij verdiende met de Jumbo-reclames in ieder geval al zijn vaste lasten betalen, en had daardoor ook tijd om andere, creatieve dingen te doen.’ Daarmee lijkt duidelijk dat de acteur niet alleen een opvallende, maar ook een bijzonder goed betaalde rol kwijtraakt.

Foto: ANP