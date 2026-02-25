Fenna Ramos in tranen om beschuldigingen wangedrag

Tekst: Evelien Berkemeijer

Presentatrice Fenna Ramos (34) werd mid 2025 beschuldigd van ‘divagedrag’, waarna ze vertrok bij AVROTROS. In de nieuwste aflevering van het Prime Video-programma Open Casa vertelt ze over dat turbulente jaar.

Fenna Ramos zegt dat ze zich, tegen haar verwachting in, juist ook gesteund voelde. Die steun hielp haar er naar eigen zeggen doorheen. Toch moet ze huilen als ze terugkijkt naar de situatie.

Openhartig in Open Casa

In het gesprek met Robbert Rodenburg legt Fenna uit: ‘Het gekke is dat ik niet had verwacht dat ik mij zo gesteund zou voelen. Aan de ene kant denk je: er ligt iets, de hele wereld is tegen mij. Maar aan de andere kant was dat dus helemaal niet zo. Dat heeft mij er ook echt goed doorheen geholpen.’ Later komt het onderwerp opnieuw ter sprake en vertelt ze dat ze pas een half uur voordat het artikel van het Algemeen Dagblad online zou komen de tekst met aantijgingen onder ogen kreeg. ‘En mijn wereld stortte echt helemaal in. Ik heb zó hard gehuild om de onwaarheden die erin staan. De onmacht, het onrecht. Ik heb zo keihard gewerkt. En dan kan dat met één zoiets, voor mijn gevoel, helemaal onderuit worden getrokken. Het is gewoon een megaroddel, in mijn beleving.’

Rechtszaak en ‘klachten’

Rodenburg haalt aan dat er wel klachten van meerdere mensen zouden zijn geweest, maar Fenna zegt die nooit te hebben gezien. ‘Ik heb die klachten nooit gezien’, reageert ze, waarna ze eraan toevoegt: ‘Zelfs in een rechtszaak zijn die klachten nooit laten zien. Nooit de papieren, nooit de mensen; ik weet niet eens wie dat zouden moeten zijn. Het is heel frappant dat zo’n bericht komt op het moment waarop ik niet akkoord kan gaan met de voorwaarden.’ Fenna eiste uiteindelijk een rectificatie omdat haar reputatie volgens haar onterecht zou zijn geschaad, maar ze kreeg geen gelijk van de rechter. ‘De rechter heeft in principe gezegd: het is niet bewezen dat het wel zo is en het is niet bewezen dat het niet zo is’, aldus de presentatrice. ‘Maar als het niet in mijn voordeel wordt uitgesproken, betekent dat dat ik heb verloren.’

‘Gewoon niet waar’ en onbevangenheid kwijt

Als Rodenburg nogmaals zegt dat meerdere mensen dezelfde klachten zouden hebben, vraagt hij of er dan niet toch een kern van waarheid in zit. Fenna begrijpt die gedachte, maar blijft stellig: ‘Ik snap die gedachtegang heel goed, maar het is gewoon niet waar.’ Ze kan zich wel voorstellen dat er gesprekken zijn geweest en vertelt dat ze bijvoorbeeld in haar kleedkamer aangaf: ‘Ik vind het niet prettig als er zo tegen mij gesproken wordt. Als je iets wilt zeggen, neem me dan even apart. Maar in een open foyer met kinderen en ouders vind ik dat niet fijn.’ Fenna benadrukt: ‘Ik ben dan duidelijk, maar niet hard.’ Door alle aantijgingen is ze naar eigen zeggen een stukje onbevangenheid kwijtgeraakt: ‘Omdat ik vaak overal induik zonder na te denken; dat stukje ben ik wel een beetje kwijt. Dat vind ik ook heel jammer’, zegt ze in tranen.

Het tweede seizoen van Open Casa met Rodenburg verschijnt vanaf 27 februari 2026 op Prime Video.

Bron: Veronica Superguide. Foto: ANP