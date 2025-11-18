Dochter Johan Derksen toont kritische blik naar hem

Johan Derksen is al decennia een vaste verschijning op televisie, waar hij zijn ongefilterde meningen en rauwe humor laat horen. Dat roept regelmatig discussie op, maar voor zijn gezin is het dagelijkse kost.

Toch blijft de vraag interessant: hoe kijkt zijn dochter Marieke naar die uitgesproken publieke rol?

Zij heeft, ondanks de rumoerige schijnwerpers om Johan Derksen heen, een eigen positie opgebouwd binnen de media.

Beroep van Marieke Derksen

Marieke Derksen is hoofd van uitgever Voetbal Inside, onderdeel van Overamstel Uitgevers, en begeleidde titels die uitgroeiden tot bestsellers. Veel boeken waarvoor Marieke als uitgever verantwoordelijk voor was, hebben bovenaan de lijst van bestverkochte boeken gestaan.

Omgaan met Johan Derksen

Marieke heeft ook haar manier om met de bekendheid van haar vader om te gaan. Op Instagram schreef ze: ‘Goh, Mariek. Hoe is dat dan voor jou wanneer Johan een schunnig verhaal vertelt op tv? Nou, deze foto zegt het wel. Met onderkin en al.’ De foto toont haar in een ongemakkelijke houding naast haar enthousiast gebarende vader.

Publieke reacties op Johan

Onder het bericht verschijnen veel reacties van mensen die Johan juist waarderen. Een volger schreef: ‘Ik zou erg blij zijn met zo’n lieve vader. Hij is oprecht en eerlijk. Ik houd ervan als mensen zich uitspreken. De maatschappij is aan het doorslaan. Mensen kunnen niet meer incasseren. Men zou wat verdraagzamer mogen zijn en de humor ervan mogen inzien. Ga zo door Johan en blijf jezelf. Daar kunnen veel mensen nog wat van leren.’ Een ander reageerde: ‘Johan is een beste vent… Ben het vaak met hem eens over de problematiek hier in Nederland.’

