Claude

Dit vroeg Claude aan de Paus bij zijn ontmoeting

Tekst: Evelien Berkemeijer

16/12/2025

Claude vertelt maandag bij RTL Tonight over zijn ontmoeting met de Paus en wat hij hem precies vroeg.

Afgelopen zaterdag stond de zanger oog in oog met het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, de Paus. In RTL Tonight vraagt Humberto Tan naar dat moment en naar de vraag die hij stelde. Een goede vraag, zegt Claude, die zich dat vlak ervoor zélf nog afvroeg.

De vraag aan de Paus

Claude vertelt aan Humberto: ‘Ik vroeg om zegening van mijn vrienden en familie en ik zei ook tegen hem: ‘Bless you’, ik dacht: hij kan ook wel wat zegening gebruiken.’ Het besluit om iets te vragen viel dus pas op het laatste moment. Wat de Paus precies antwoordde, behalve een ‘Grazie’, weet Claude niet. ‘Hij ging allemaal wat andere dingen in het Italiaans zeggen en ik dacht wow, wow, wow, prego!’

Tekst gaat verder onder fragment uit de uitzending, met beelden van de ontmoeting.

Claude naar Vaticaan

Omdat zijn liedjes goed gaan in Italië, kreeg Claude na het Songfestival een oproep om aanwezig te zijn bij het kerstconcert in Vaticaan. ‘Tuurlijk willen we daar aanwezig bij zijn’, zegt de zanger daarover.

Lees ook: Claude breekt door in Europese hitlijsten na songfestival

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Portretfoto Anne Marie Jung

Anne-Marie Jung terug in theater met rol in Harry Potter en het vervloekte kind

Stage Entertainment Nederland heeft bekendgemaakt dat actrice Anne-Marie Jung vanaf maart 2026 te zien is in het internationaal geprezen theaterstuk ‘Harry Potter en het vervloekte kind’. Jung speelt daarin een dubbelrol als Professor Anderling en Dorothea Omber, twee bekende personages uit de Harry Potter-reeks. Naast Anne-Marie Jung zijn ook Kilke John als Ginny Potter, Lotte…
Vriendin Janneke nam wraak op haar ex

Janneke: ‘Ik was bang dat mijn ex of de politie plots voor de deur zou staan’

Iedereen heeft wel eens iets wat hij liever (even) voor zich houdt. Zo nam Janneke (28) in een aangeschoten bui wraak op haar ex-vriend.
Weekend Lady Gaga The Mayhem Ball Tour London

Lady Gaga pauzeert show nadat danser van podium valt

Lady Gaga heeft haar concert in het Accor Stadium in Sydney op 13 december onderbroken nadat een van haar Mayhem Ball-dansers van het podium viel. Het podium was spekglad door de regen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien