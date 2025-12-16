Dit vroeg Claude aan de Paus bij zijn ontmoeting

Tekst: Evelien Berkemeijer

Claude vertelt maandag bij RTL Tonight over zijn ontmoeting met de Paus en wat hij hem precies vroeg.

Afgelopen zaterdag stond de zanger oog in oog met het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, de Paus. In RTL Tonight vraagt Humberto Tan naar dat moment en naar de vraag die hij stelde. Een goede vraag, zegt Claude, die zich dat vlak ervoor zélf nog afvroeg.

De vraag aan de Paus

Claude vertelt aan Humberto: ‘Ik vroeg om zegening van mijn vrienden en familie en ik zei ook tegen hem: ‘Bless you’, ik dacht: hij kan ook wel wat zegening gebruiken.’ Het besluit om iets te vragen viel dus pas op het laatste moment. Wat de Paus precies antwoordde, behalve een ‘Grazie’, weet Claude niet. ‘Hij ging allemaal wat andere dingen in het Italiaans zeggen en ik dacht wow, wow, wow, prego!’

Tekst gaat verder onder fragment uit de uitzending, met beelden van de ontmoeting.

Claude naar Vaticaan

Omdat zijn liedjes goed gaan in Italië, kreeg Claude na het Songfestival een oproep om aanwezig te zijn bij het kerstconcert in Vaticaan. ‘Tuurlijk willen we daar aanwezig bij zijn’, zegt de zanger daarover.

Lees ook: Claude breekt door in Europese hitlijsten na songfestival

FOTO: ANP