Derksen komt met dubbele gezondheidsupdate: John de Bever en Kees getroffen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Aan de talkshowtafel bracht Johan Derksen een medische update over John de Bever. Hij kondigde het aan alsof het groot nieuws was, en gooide er later nog een tweede zorgpunt achteraan.

Johan Derksen vertelde dat hij die ochtend contact had gehad met John, vlak na een doktersbezoek. Even later kwam ook Kees ter sprake, met een kwaal die een stuk minder luchtig klonk.

Doktersbezoek na telefoontje van John de Bever

Volgens Derksen belde John hem die ochtend op na een bezoek aan de dokter. Aan tafel legde hij uit dat John pijn had ‘als hij zijn reet afveegde’, waarna hij droog vervolgde: ‘aambeien’. Derksen zei dat hij het moest delen omdat ‘heel Nederland aangeslagen door’ dit nieuws zou zijn, en koppelde het aan de tekstregel dat er geen lach op Johns gezicht zou zitten.

Grap over vaak naar de dokter gaan

Derksen schetste John daarnaast als iemand die voortdurend met kwaaltjes rondloopt. Hij stelde dat John minimaal vier keer per week naar de dokter gaat omdat hij altijd wel iets heeft. In dezelfde sfeer deed hij er nog een verhaal bovenop: als de dokter bezet is en John pas de volgende dag terechtkan, zou hij met zijn hond naar de dierenarts gaan en vragen of die zijn oren wil doorspuiten.

Kees breekt neus, maar staat toch op het podium

Toen er aan tafel sterkte werd gewenst en iemand toevoegde ‘en Kees ook’, werd Derksen serieuzer. Hij vertelde dat Kees die nacht op zijn gezicht was gevallen en zijn neus had gebroken, en dat dit gebeurde vlak voordat hij die avond weer het podium op moest voor de theatervoorstelling. Derksen eindigde met een samenvatting van de situatie: ‘Vanavond staan ze in een uitverkochte schouwburg. De één met een gebroken neus, de ander met aambeien.’

Foto: ANP