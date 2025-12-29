Claude huilde tranen met tuiten om nieuws Freek: ‘Het was te groot’

Tekst: Dunya Diercks

Zanger Claude heeft door zijn samenwerking met Suzan en Freek een innige vriendschap opgebouwd met het muzikale duo. Hij vertelt in het AD over het moment dat Suzan hem belde om te vertellen dat haar Freek ongeneeslijk ziek is.

‘Ik zou die dag gebruiken om uit te rusten van het Songfestival, maar opeens zaten we met z’n drieën in een call heel hard te janken.’ Daarna ging de 22-jarige zanger meteen bij hen langs. ‘Nadat we ophingen, dacht ik even na en ben ik in de auto gestapt om naar hun huis te rijden.’

‘Voelt als familie’

Hij vervolgt: ‘Ik voelde zoveel verdriet, kon het gewoon niet begrijpen. Het was te groot.’ Suzan, Freek en Claude werkten in 2023 samen en brachten de single Vas-y (Ga Maar) uit. Later werd Claude gevraagd het voorprogramma van de twee in de Ziggodome te verzorgen. ‘Freek heeft me zo geholpen met alles wat ik in de muziek heb gedaan. Hij voelt als familie voor me.’

Neefje

Suzan beviel vorige maand van hun eerste kind, zoon Sef. Claude is van plan de kleine jongen stevig in de watten te gaan leggen. ‘Hun zoontje Sef voelt voor mij als een neefje. Ik ga die jongen zo verwennen.’