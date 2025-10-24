Suzan en Freek voor het eerst openhartig over hun verhaal: ‘Niet lijdzaam afwachten’

Tekst: Denise Delgado

Voor het eerst sinds de kankerdiagnose van Freek hebben Suzan & Freek openhartig verteld over wat hen is overkomen. In de talkshow ‘Eva’ spraken ze over het moment waarop hun leven plots stilviel en hoe ze samen voorzichtig weer vooruit durven kijken.

Hoesten en knobbels

Freek vertelt hoe het begon. “Ik had al een paar weken last van steken in mijn zij. Suus was zes weken zwanger en daar waren we heel blij mee. Zij liep mij eruit met hardlopen, en dat was normaal nooit zo. Mijn lichaam was aan het sputteren. En ik had steeds vaker dat ik moest hoesten als ik ademhaalde. Anderhalve week voor de diagnose voelde ik wat harde knobbels in mijn nek.” Dat in combinatie met zijn hoestje vertrouwde hij niet helemaal.

Heel slecht nieuws

De huisarts stuurde hem door naar het ziekenhuis waar er röntgenfoto’s gemaakt werden. Later zagen ze drie gemiste oproepen van het ziekenhuis en voelden dat er iets mis was. Toen de arts binnenkwam, merkte Freek meteen: ‘dit is compleet foute boel’. “Je zag gewoon dat hij het had voorbereid. Hij zei: ‘Freek, Suzan, ik heb heel slecht nieuws. Het is longkanker”, vertelt de zanger met tranen in zijn ogen.

Zijn eerste reactie op de diagnose was puur overlevingsdrang. “Ik zei meteen: ‘Wat kunnen we doen?'” Maar volgens de arts konden ze niet doen doen, alleen levensverlengend behandelen. “En dan zakt de grond wel onder je voeten vandaan. Dat moment is nog best wel een groot trauma. Daarom vinden we het moeilijk om het erover te hebben. Teruggaan naar dat moment is nog heel heftig,” vult Suzan zichtbaar geëmotioneerd aan.

De schok was enorm en extra groot omdat Suzan op dat moment zwanger is van hun eerste kind. “We waren in shock en we begonnen door de kamer te roepen,” zegt Suzan. “De toekomst viel even helemaal weg. Mijn eerste gevoel was: dit is het einde van ons leven. Want wij zijn samen één persoon, dat heb ik altijd zo gevoeld. Het stond gewoon even helemaal stil.”

Tumor geslonken

Freek heeft tumoren in beide longen en de kanker is uitgezaaid naar zijn lymfen, nek en bijnieren. “Het zit niet in mijn hoofd.” Toch kwam er hoop. De medicatie die Freek krijgt, slaat goed aan en de tumoren zijn geslonken. “De tumoren zijn voor een groot deel geslonken. Dat geeft me tijd.”

“Er zijn mensen die met deze medicatie nog jaren doorleven. Ik dacht: moet ik nu blij zijn dat ik misschien nog vijf jaar mag leven? Als mijn kind vijf is en ik dan doodga, dan is het dubbel zo kut”, verwees hij naar de zwangerschap van Suzan, die eind dit jaar is uitgerekend.

De ziekte heeft hun kijk op het leven voorgoed veranderd. Freek onderzocht hoe andere mensen met een vergelijkbaar lot nog zolang mogelijk doorleefden. Hij heeft zijn voeding aangepast, ging aan de slag met zijn mentale gezondheid en verdiepte zich in Oosterse geneeskunde terwijl Suzan de babykamer aan het doen was.

“Er zijn angsten weggevallen, omdat ik maar één grote angst over heb”, zegt Suzan. “Maar het lukt ons nog wel om ons leven te leiden zoals we willen. We zijn nu hier en het is nu goed.” Freek vervolgt: “We worden elke dag blij wakker, omdat we weer een nieuwe dag hebben waar we iets moois van kunnen maken.”

“Verder gaan we niet lijdzaam zitten afwachten. We gaan zelf aan de slag”, besluiten ze vastberaden.

Nieuwe single en concertreeks

Donderdagochtend brachten Suzan & Freek hun nieuwe nummer Niemand uit. Op elk radiostation werd het nummer om dezelfde tijd voor het eerst gedraaid. In mei volgend jaar geeft het duo een concertreeks in stadion GelreDome in Arnhem. Bekijk de video hieronder:

BEELD: NPO1/EVA