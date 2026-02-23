Christina Curry maakt zich zorgen om haar moeder Patricia Paay

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het gaat al langere tijd niet goed met Patricia Paay. Na een ongelukkige val is ze niet meer de oude geworden en dat heeft grote gevolgen voor haar dagelijks leven. De zorgen daarover worden nu ook hardop uitgesproken door haar dochter.

In de inmiddels verwijderde video van Gordon vertelde Patricia Paay zelf al openhartig over haar gezondheid. De beperkingen zijn groot, en het verlies van zelfstandigheid weegt zwaar. Inmiddels deelt Christina Curry in het programma Het Waren 2 Fantastische Dagen meer over hoe het nu écht met haar moeder gaat.

Lees ook: Hans Klok maakt zich zorgen om Patricia Paay

Pijn die elke dag aanwezig is

Volgens Christina heeft Patricia het fysiek zwaar. Ze legt uit: ‘Ze heeft twee gescheurde bilspieren dus haar heupprotheses blijven niet goed zitten. Ze heeft onwijs veel pijn elke dag.’ Die pijn is niet tijdelijk, maar iets waar haar moeder voortdurend mee moet omgaan.

Tekst gaat verder onder video.

Minder mobiel, minder zelfstandig

Eerder vertelde Patricia in de video van Gordon over haar toestand: ‘Mijn hele been verbrijzeld, klaar.’ Ze gaf daarbij aan dat haar mobiliteit ernstig is beperkt. Gordon zei dat dit verlies van zelfstandigheid haar zwaar is gevallen, omdat het haar leven ingrijpend veranderde.

Christina wil dichterbij zijn

Christina zegt dat haar moeder het lastig vindt om hulp nodig te hebben. Juist daarom maakt ze zich zorgen: niet alleen om de pijn, maar ook om de afnemende vrijheid en zelfstandigheid. Patricia woont nu wel alleen, maar Christina wil vaker bij haar gaan logeren om er meer voor haar te kunnen zijn.

Foto’s header: ANP