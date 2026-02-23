60e Gouden Televizier Ring Gala Christiaan Bauer

Christiaan Bauer op wintersport met nieuwe liefde: ‘Weekje après-skiën’

Tekst: Denise Delgado

23/02/2026

Christiaan Bauer (22) is er even tussenuit. Samen met zijn vriendin Rosalie van der Horst is de oudste zoon van Frans en Mariska Bauer afgereisd naar het Oostenrijkse Serfaus, waar ze genieten van een winterbreak.

Op Instagram deelt het stel vrolijke beelden uit de bergen. En hoewel de ski’s zeker meegaan, lijkt ontspanning minstens zo belangrijk. Rosalie grapt bij de foto’s dat het vooral om ‘een weekje après-skiën’ gaat, met ‘soms ook skiën’ ertussendoor.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Relatie Christiaan Bauer na ruim 4 jaar gestrand

Nieuwe liefde

Eind januari vertelde Christiaan bij RTL Boulevard dat hij opnieuw verliefd was, kort na het einde van zijn relatie met Kim. Niet veel later bleek Rosalie de nieuwe vrouw aan zijn zijde.

Al jaren vertrouwd

Helemaal nieuw is hun band niet: de twee kennen elkaar al sinds de kleuterklas. Christiaan zei eerder dat het daardoor meteen vertrouwd voelt. Hij omschrijft Rosalie als zorgzaam, lief en ondernemend.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: CHRISTIAANBAUER_

LEES OOK

Goed nieuws! Netflix-serie Wednesday krijgt derde seizoen
Mariska Bauer over vermeend vreemdgaan Frans Bauer: ‘Not done’
Christina Curry maakt zich zorgen om haar moeder Patricia Paay
Australische premier wil Andrew uit troonopvolging

Uit andere media

Party Netherlands: Cor Pot And Dick Advocaat

Dick Advocaat: grote gezondheidszorgen om dochter
Weekend Kabinet-Jetten beëdigd ten overstaan van koning Willem-Alexander

Kabinet-Jetten beëdigd ten overstaan van koning Willem-Alexander
Vriendin Vrouw in een butter yelow en blauwe outfit - lente 2026

De mooiste kleurencombinaties voor lente 2026
Sante Fruit In De Supermarkt

Groenten en fruit zijn opeens veel duurder (en dit is waarom)
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise