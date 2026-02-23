Christiaan Bauer op wintersport met nieuwe liefde: ‘Weekje après-skiën’

Christiaan Bauer (22) is er even tussenuit. Samen met zijn vriendin Rosalie van der Horst is de oudste zoon van Frans en Mariska Bauer afgereisd naar het Oostenrijkse Serfaus, waar ze genieten van een winterbreak.

Op Instagram deelt het stel vrolijke beelden uit de bergen. En hoewel de ski’s zeker meegaan, lijkt ontspanning minstens zo belangrijk. Rosalie grapt bij de foto’s dat het vooral om ‘een weekje après-skiën’ gaat, met ‘soms ook skiën’ ertussendoor.

Nieuwe liefde

Eind januari vertelde Christiaan bij RTL Boulevard dat hij opnieuw verliefd was, kort na het einde van zijn relatie met Kim. Niet veel later bleek Rosalie de nieuwe vrouw aan zijn zijde.

Al jaren vertrouwd

Helemaal nieuw is hun band niet: de twee kennen elkaar al sinds de kleuterklas. Christiaan zei eerder dat het daardoor meteen vertrouwd voelt. Hij omschrijft Rosalie als zorgzaam, lief en ondernemend.

