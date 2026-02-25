Bloed in de keuken, tóch het podium op: John de Bever vertelt hoe het nu gaat met Kees

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kees Stevens is na een pijnlijke valpartij weer opgekrabbeld en het gaat volgens John de Bever inmiddels goed.

Dat laat John de Bever weten wanneer Shownieuws vraagt naar de gezondheid van zijn partner. John baalt vooral omdat het opnieuw misging, kort na een eerdere flauwte. Donderdag hoort Kees Stevens of zijn gebroken neus gezet moet worden.

“Boem” in huis

Over het moment zelf is John nog steeds onder de indruk: ‘Hij maakte een klap, ik hoor natuurlijk slecht, maar als je iets hoort vallen: boem, dat hoor je wel. Dus ik ben gaan kijken en toen lag hij in de keuken op zijn zij, in het bloed.’ John ruimde het bloed op en liet Kees liggen: ‘Hij was een beetje in paniek, want hij wist echt niet wat er gebeurd was denk ik.’

Twee keer achter elkaar mis

John vindt het lullig: ‘Twee keer achter elkaar: pas toen met de morfine met zijn naveloperatie viel hij flauw. Toen had hij zijn tand eruit en zijn kop kapot. Nu weer op zijn neus. Hij had spit in zijn rug en ging een paracetamol halen. Toen is hij neergeklapt.’

Donderdag uitsluitsel en bewondering

Donderdag wordt duidelijk of Kees’ neus gezet moet worden; John grapt intussen dat die neus nu op die van hem lijkt. Dat Kees diezelfde avond alweer in het theater stond met hun theatershow, noemt John vooral knap: ‘Het is wel een bikkel, ik heb wel respect voor hem.’

Foto: ANP