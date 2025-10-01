Astrid Holleeder hint naar heftig moment: ‘Wat me nu weer is overkomen’

Astrid Holleeder heeft woensdagochtend via Instagram laten weten dat ze opnieuw door een zware periode is gegaan. Ze plaatste een foto met een persoonlijke boodschap waarin ze duidelijk maakt dat er iets heftigs is gebeurd, maar dat ze daar verder niets over kan vertellen. De schrijfster laat weten dat ze ‘nog een beetje beduusd’ is, maar probeert de draad weer op te pakken.

Op de foto is te zien hoe Astrid Holleeder een kop koffie vasthoudt. Bij de afbeelding schrijft ze: ‘Het was weer een behoorlijk diepe put waar ik uit heb moeten krabbelen maar ik ben er weer. Nog een beetje beduusd van wat me nu weer is overkomen en waar ik natuurlijk niets over mag zeggen, want zo zit mijn leven in elkaar.’ Ze voegt een boze emoji toe om haar frustratie kracht bij te zetten. Dan vervolgt ze luchtiger: ‘Maar goed, hoofd omhoog en door!!!!! Koffie??’ waarna ze haar volgers een fijne dag wenst.

Astrid Holleeder koos voor openheid

Op 27 augustus maakte Astrid Holleeder bekend dat zij haar identiteit niet langer verborgen wil houden. Ze gaf aan dat haar leeftijd en de zware jaren onder bescherming meespeelden in dat besluit. ‘Ik heb genoeg gemist, genoeg verloren. Vandaag kies ik ervoor om niet meer onzichtbaar te leven, niet meer iemand anders te zijn’, zei ze destijds.

Onzekerheid over veiligheid

Sinds haar laatste boek staat Astrid Holleeder onder persoonsbeveiliging. Toch gaf ze later bij RTL Tonight aan dat deze bescherming nog onzeker voelt. ‘Ik weet niet of ik hier de volgende keer kan zijn. Omdat ik niks hoor’, vertelde ze destijds in de uitzending.

