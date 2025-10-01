Astrid Holleeder

Astrid Holleeder hint naar heftig moment: ‘Wat me nu weer is overkomen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/10/2025

Astrid Holleeder heeft woensdagochtend via Instagram laten weten dat ze opnieuw door een zware periode is gegaan. Ze plaatste een foto met een persoonlijke boodschap waarin ze duidelijk maakt dat er iets heftigs is gebeurd, maar dat ze daar verder niets over kan vertellen. De schrijfster laat weten dat ze ‘nog een beetje beduusd’ is, maar probeert de draad weer op te pakken.

Op de foto is te zien hoe Astrid Holleeder een kop koffie vasthoudt. Bij de afbeelding schrijft ze: ‘Het was weer een behoorlijk diepe put waar ik uit heb moeten krabbelen maar ik ben er weer. Nog een beetje beduusd van wat me nu weer is overkomen en waar ik natuurlijk niets over mag zeggen, want zo zit mijn leven in elkaar.’ Ze voegt een boze emoji toe om haar frustratie kracht bij te zetten. Dan vervolgt ze luchtiger: ‘Maar goed, hoofd omhoog en door!!!!! Koffie??’ waarna ze haar volgers een fijne dag wenst.

Tekst gaat verder onder foto.

Astrid Holleeder koos voor openheid

Op 27 augustus maakte Astrid Holleeder bekend dat zij haar identiteit niet langer verborgen wil houden. Ze gaf aan dat haar leeftijd en de zware jaren onder bescherming meespeelden in dat besluit. ‘Ik heb genoeg gemist, genoeg verloren. Vandaag kies ik ervoor om niet meer onzichtbaar te leven, niet meer iemand anders te zijn’, zei ze destijds.

Onzekerheid over veiligheid

Sinds haar laatste boek staat Astrid Holleeder onder persoonsbeveiliging. Toch gaf ze later bij RTL Tonight aan dat deze bescherming nog onzeker voelt. ‘Ik weet niet of ik hier de volgende keer kan zijn. Omdat ik niks hoor’, vertelde ze destijds in de uitzending.

FOTO: ANP

Uit andere media

Vriendin Slim reizen: geld besparen met de juiste goedkope reisverzekering

5 redenen om alleen op reis te gaan (ook als moeder!)

Alleen op reis gaan kan soms best wat uitdagingen met zich meebrengen. En dan vooral ook mentaal. Op de een of andere manier komt er vaak een schuldgevoel bij kijken. Want alleen op reis gaan, zeker wanneer je in een relatie zit of een gezin hebt, kan dan voelen als tijd die je wegneemt bij de liefdevolle mensen in je leven. Maar Vriendin is hier om je eraan te herinneren dat alleen op reis gaan juist hartstikke gezond voor je is. Ook wanneer je een jonge moeder bent en/of in een relatie zit.
Weekend Prinses Amalia. Prinsjesdag: Aankomst Genodigden Bij Koninklijke Schouwburg

Prinses Amalia begonnen aan opleiding bij Defensity College

Een spannende dag voor prinses Amalia (21): de kroonprinses is begonnen aan haar opleiding bij het Defensity College. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De komende periode volgt ze trainingen en theorie bij de Koninklijke Marine, Landmacht en Luchtmacht.
Party Kim Feenstra

Kim Feenstra over vrouwen: ‘We dragen zoveel meer dan iemand ooit kan zien’

Kim Feenstra heeft via Instagram een indringende boodschap gedeeld, gericht aan vrouwen die zich eenzaam of overweldigd voelen. Met persoonlijke woorden benadrukt het model en fotografe dat vrouwen vaak een veel zwaardere last dragen dan zichtbaar is voor de buitenwereld.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien