Ellemieke Vermolen herdenkt geboortedag stilgeboren zoon: ‘Vandaag zou je negen zijn’

Tekst: Denise Delgado

Voor Ellemieke Vermolen (49) is het een emotionele dag. Negen jaar geleden werd haar zoon Josha stil geboren, en op Instagram staat ze stil bij zijn geboortedag.

Foto’s van het afscheid

Bij haar bericht deelt Ellemieke beelden van de uitvaart. Op één foto leunt ze met haar hoofd tegen de kist. “Deze foto zegt meer dan duizend woorden. Ik wilde je niet loslaten,” schrijft ze. Ook noemt ze de rit naar het afscheid iets dat ‘voor altijd’ in haar geheugen gegrift staat.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Ellemieke Vermolen kondigt televisiecomeback aan

Ellemieke schrijft dat Josha dagelijks in haar gedachten is. Ze vraagt zich vaak af hoe hij er nu uit zou hebben gezien en schrijft: “Kon ik je nog maar één keer vasthouden.”

Ondraaglijk

De geboortedag brengt volgens haar ieder jaar hetzelfde terug: het verdriet, de pijn en het gemis. Ze noemt het ‘ondraaglijk’ en beschrijft het als een verlies waar nauwelijks woorden voor zijn.

Toch kiest Ellemieke ervoor om deze dag elk jaar bewust te markeren. Niet alleen om Josha te herdenken, schrijft ze, maar ook als herinnering aan hoe kwetsbaar en kostbaar het leven is.

Liefdevolle afsluiting

Ze sluit af met een boodschap aan haar zoon: ‘Gefeliciteerd, lieve Josha. Voor altijd onze beschermengel.’ En: ‘Voor altijd in ons hart.’

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ELLEMIEKE_VERMOLEN