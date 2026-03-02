Presentatie Kandidaten Expeditie Robinson

Ellemieke Vermolen herdenkt geboortedag stilgeboren zoon: ‘Vandaag zou je negen zijn’

Tekst: Denise Delgado

02/03/2026

Voor Ellemieke Vermolen (49) is het een emotionele dag. Negen jaar geleden werd haar zoon Josha stil geboren, en op Instagram staat ze stil bij zijn geboortedag.

Foto’s van het afscheid

Bij haar bericht deelt Ellemieke beelden van de uitvaart. Op één foto leunt ze met haar hoofd tegen de kist. “Deze foto zegt meer dan duizend woorden. Ik wilde je niet loslaten,” schrijft ze. Ook noemt ze de rit naar het afscheid iets dat ‘voor altijd’ in haar geheugen gegrift staat.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Ellemieke Vermolen kondigt televisiecomeback aan

Ellemieke schrijft dat Josha dagelijks in haar gedachten is. Ze vraagt zich vaak af hoe hij er nu uit zou hebben gezien en schrijft: “Kon ik je nog maar één keer vasthouden.”

Ondraaglijk

De geboortedag brengt volgens haar ieder jaar hetzelfde terug: het verdriet, de pijn en het gemis. Ze noemt het ‘ondraaglijk’ en beschrijft het als een verlies waar nauwelijks woorden voor zijn.

Lees ook: Ellemieke Vermolen: ‘Dankbaar dat ik mijn verhaal mag delen’

Toch kiest Ellemieke ervoor om deze dag elk jaar bewust te markeren. Niet alleen om Josha te herdenken, schrijft ze, maar ook als herinnering aan hoe kwetsbaar en kostbaar het leven is.

Liefdevolle afsluiting

Ze sluit af met een boodschap aan haar zoon: ‘Gefeliciteerd, lieve Josha. Voor altijd onze beschermengel.’ En: ‘Voor altijd in ons hart.’

Lees ook: Ellemieke Vermolen staat stil bij overleden zoontje: ‘Voor altijd in ons hart’

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ELLEMIEKE_VERMOLEN

LEES OOK

Stylist: Zendaya en Tom Holland stiekem in het huwelijksbootje gestapt
Robin van Winter Vol Liefde licht kleine hottub toe
Katja Schuurman praat tegen geesten in Videoland-programma
Wow! Prinsessen Beatrice en Eugenie niet welkom vanwege ouders

Uit andere media

Party Katja Schuurman

Katja Schuurman in contact met geesten in na-oorlogse bunken
Weekend Katja Schuurman

Katja Schuurman praat tegen geesten in Videoland-programma
Sante Walking Yoga

Zó doe je aan yoga walking: de wandeltrend die je hoofd écht leegmaakt
Vriendin Kofferset Action Hoofdafbeelding (1)

3 koffers voor nog geen €60? Deze Action kofferset gaat viral onder vakantieliefhebbers
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise