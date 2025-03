Ellemieke Vermolen staat stil bij overleden zoontje: ‘Voor altijd in ons hart’

Tekst: Denise Delgado

Ellemieke Vermolen (48) staat vandaag stil bij de geboortedag van haar stilgeboren zoontje Josha. Op Instagram deelt ze een ontroerende post ter ere van hem.

‘Rouw komt in golven—soms hoog en allesomvattend, soms zacht en bijna stil,’ begint Ellemieke onder een foto waarop ze Josha in haar armen houdt.

‘Rouw komt in golven, soms hoog en allesomvattend, soms zacht en bijna stil. Acht jaar geleden kwam je ter wereld, helemaal compleet, maar stil. Je hoort er altijd bij en zit voor altijd in ons hart. We missen je, lieve kleine Josha, onze beschermengel’, pent de schrijfster en voormalig tv-presentatrice verder.

‘Vandaag vieren we jouw geboortedag,’ eindigt ze het bericht.

Josha werd in maart 2017 vlak voor zijn geboorte levenloos geboren, doordat de navelstreng om zijn nek zat. Ellemieke kreeg hem samen met haar ex-partner, topchef Sergio Herman. Het voormalige stel heeft samen ook zonen Noah en Zenna. In 2021 besloten Ellemieke en Sergio uit elkaar te gaan. Inmiddels is Ellemieke weer gelukkig in de liefde. Bekijk de video hieronder:

