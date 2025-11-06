AnneMarie Keizer blikt terug op Volendamse brand

AnneMarie Keizer heeft op sociale media een indringende terugblik gedeeld op een gebeurtenis die haar leven voorgoed veranderde. Ze plaatste een foto van zichzelf als zestienjarige, gemaakt kort na de tragische cafébrand in Volendam. De afbeelding ging vergezeld van een persoonlijke boodschap over overleven, dankbaarheid en de waarde van het leven.

In haar bericht schrijft de partner van Simon Keizer dat het komende oud en nieuw precies vijfentwintig jaar geleden is dat de brand plaatsvond. Ze noemt het een moment om stil te staan bij wat ze destijds heeft meegemaakt en bij het besef dat ze, zoals ze het zelf verwoordt, ‘de dood in de ogen had gekeken’.

Herinnering aan een bijzondere foto

De foto waar het om gaat werd gemaakt in Spanje, waar Keizer destijds met haar ouders woonde. Daarop blaast ze kaarsjes uit. AnneMarie vertelt dat het beeld haar confronteerde met de zichtbare gevolgen van die nacht: ‘De diep-tweedegraads brandwonden op mijn arm zijn nog zichtbaar.’ Volgens haar is het waarschijnlijk de enige foto waarop de littekens nog te zien zijn. ‘Ik zie nu eigenlijk pas hoe bijzonder dit plaatje is,’ schrijft ze..

Dankbaarheid en bewustzijn

De teruggevonden foto bracht bij haar een gevoel van verwondering teweeg. ‘Er was mij een tweede kans gegeven. Een tweede kans op leven. Ik mocht mijn 16e verjaardag vieren,’ schrijft ze. De woorden weerspiegelen niet alleen persoonlijke dankbaarheid, maar ook de wens om anderen te inspireren het leven bewust te waarderen.

Een oproep tot levenslust

Tot besluit deelt ze een boodschap die de kern van haar bericht vormt: ‘Vier het leven lieve mensen. Elke dag weer.’ Daarmee benadrukt ze hoe belangrijk het is om stil te staan bij geluk, herstel en het koesteren van alledaagse momenten.

