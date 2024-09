Simon Keizer zet gezin vanaf nu op de eerste plaats

Voor Simon Keizer staat zijn gezin vanaf nu op de eerste plaats. Dat zegt de 40-jarige zanger zondag in een interview met De Telegraaf. “Ik wil niet meer obsessief alles laten wijken om succes te behalen”, vertelt hij. Keizer lanceerde vrijdag zijn nieuwe single Zin in het leven.

Keizer, die in maart 2023 na zeventien jaar stopte met het succesvolle duo Nick & Simon, timmert sinds kort solo aan de weg. Aan de krant vertelt hij dat de beslissing om te stoppen hem zwaar viel, ook omdat hij daar niet alleen het leven van Schilder mee “overhoop” haalde, maar ook dat van onder anderen bandleden en technici. “Dat was een zware last die ik bij me droeg en daar ging ik een tijd gebukt onder.”

Keizer dacht in eerste instantie een aantal weken na het einde van Nick & Simon wel weer door te kunnen met zijn eigen plannen, maar had daar toch langer voor nodig. “Maar na een aantal maanden dacht ik: misschien zat ik er stiekem dieper doorheen dan ik überhaupt wist.”

Een retraite van twaalf dagen in Costa Rica zorgde uiteindelijk voor een keerpunt. Door daar veel te wandelen, mediteren en gesprekken te voeren leerde hij er weer naar zichzelf te luisteren, vertelt hij. “Ik laat me veel meer leiden door mijn onderbuikgevoel, terwijl ik voorheen vrijwel alles op ratio deed.”

Vlak na de reis begon hij met het opnieuw inrichten van zijn leven. “Ik mocht van nul af aan alles opnieuw gaan inrichten en dat gaf een gevoel van enorme vrijheid”, zegt hij. Bij het verdelen van zijn prioriteiten, stelde hij vast dat zijn gezin “vanaf nu te allen tijde op één staat”. Toch maakt hij ook nog steeds “dolgraag” muziek en is hij “zéér dankbaar” voor zijn fans. “Ik leef en werk vooral meer vanuit mijn hart.”