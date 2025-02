André Hazes ‘raakt wenkbrauwen kwijt’ door vuurwerk tijdens show

Tekst: Denise Delgado

Tijdens een van zijn optredens had André Hazes (31) flink pech, maar ook veel geluk. De zanger werd geraakt door vuurwerk, maar kwam er zonder ernstige gevolgen vanaf. Zondagavond deelde hij een video op Instagram waarin hij het ‘resultaat’ laat zien van het incident.

‘Benieuwd wat er gebeurd is? Swipe naar links,’ grapt André bij een selfie waarop hij zonder wenkbrauwen te zien is. De zanger lijkt de situatie luchtig op te nemen en voegt er een lachende emoji aan toe. Of zijn wenkbrauwen echt zijn weggeschroeid of dat hij simpelweg een filter heeft gebruikt, laat hij in het midden.

In een video is te zien hoe André zich vanaf het podium naar het publiek buigt om iemand mee te laten zingen in zijn microfoon. Op dat moment schiet er vuurwerk recht in zijn gezicht. Bekijk de video hieronder:

Vorige maand vierde de volkszanger nog zijn 31ste verjaardag met een bijzonder themafeest. Bekijk de video hieronder.

