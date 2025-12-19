5 jaar later: vrouw Jan Dulles herdenkt overleden dochter Donna

Tekst: Dunya Diercks

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat 3JS-zanger Jan Dulles en zijn vrouw Caroline zeer plotseling afscheid moesten nemen van hun nog maar drie maanden oude dochtertje Donna. Het verlies lijkt elk jaar erger te worden, schrijft Caroline bij een paar mooie foto’s van de kleine meid met haar broertje James.

Donna overleed eind 2020 plotseling aan de gevolgen van een onopgemerkt gebleven scheurtje in haar middenrif. De wereld van Caroline en Jan stortte volledig in, schrijft ze. ‘Ik stel me zo vaak voor hoe mooi je nu zou zijn, met je donkere haren, je mooie ogen, en een beetje ondeugend?’

‘Jij hoort gewoon bij ons’

In 2021 werd dochter Lina geboren. Ze heeft haar oudere zusje nooit mogen ontmoeten, maar toch speelt Donna een grote rol in haar leven. ‘Je zusje Lina noemt jouw naam elke dag, want jij hoort gewoon bij ons. Met de Donna-knuffel stevig in haar armen, praat en speelt ze met je, net zoals wij dat doen. Want jij bent nooit weg uit ons leven.’

Gemis wordt niet minder

Tijd heelt alle wonden? Daar merkt Caroline niets van. ‘Het gemis wordt niet minder. Juist ieder jaar erger lijkt wel… omdat mijn liefde voor jou nooit stopt. Als ik je ooit weer zie… laat ik je nooit, maar dan ook nooit meer los.’

In therapie

Jan en zijn Caroline trouwden in 2023, op de geboortedag van Donna. Aan Weekend vertelde Jan eerder dat hij en Caroline na het verlies van hun eerste dochter samen in therapie zijn gegaan. ‘Voor sommige mensen kan het dan misschien beter zijn om verder te gaan, het te vergeten, of het met iemand anders te delen’, legde de zanger uit. ‘Maar voor mij is dat gevoel van ‘we kunnen beter stoppen’ nooit gekomen.’ Ook Caroline heeft volgens Jan nooit getwijfeld. ‘Therapie heeft ons absoluut geholpen. Vaak bespreek je elkaars verdriet niet, maar in een therapiesessie gebeurt dat wel. Daarom is het zo belangrijk.’

