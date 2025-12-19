Jan Dulles Met Partner Caroline Mol Beeld: Reni van Maren 01052201

5 jaar later: vrouw Jan Dulles herdenkt overleden dochter Donna

Tekst: Dunya Diercks

19/12/2025

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat 3JS-zanger Jan Dulles en zijn vrouw Caroline zeer plotseling afscheid moesten nemen van hun nog maar drie maanden oude dochtertje Donna. Het verlies lijkt elk jaar erger te worden, schrijft Caroline bij een paar mooie foto’s van de kleine meid met haar broertje James.

Donna overleed eind 2020 plotseling aan de gevolgen van een onopgemerkt gebleven scheurtje in haar middenrif. De wereld van Caroline en Jan stortte volledig in, schrijft ze. ‘Ik stel me zo vaak voor hoe mooi je nu zou zijn, met je donkere haren, je mooie ogen, en een beetje ondeugend?’

(Tekst gaat verder onder post)

‘Jij hoort gewoon bij ons’

In 2021 werd dochter Lina geboren. Ze heeft haar oudere zusje nooit mogen ontmoeten, maar toch speelt Donna een grote rol in haar leven. ‘Je zusje Lina noemt jouw naam elke dag, want jij hoort gewoon bij ons. Met de Donna-knuffel stevig in haar armen, praat en speelt ze met je, net zoals wij dat doen. Want jij bent nooit weg uit ons leven.’

Lees ook: Jan Dulles herdenkt overleden dochtertje Donna: ergste dag van ons leven

Gemis wordt niet minder

Tijd heelt alle wonden? Daar merkt Caroline niets van. ‘Het gemis wordt niet minder. Juist ieder jaar erger lijkt wel… omdat mijn liefde voor jou nooit stopt. Als ik je ooit weer zie… laat ik je nooit, maar dan ook nooit meer los.’

Lees ook: Jan Dulles over bruiloft én geruchten: ‘Heeft trouwdag alleen maar intiemer gemaakt’

In therapie

Jan en zijn Caroline trouwden in 2023, op de geboortedag van Donna. Aan Weekend vertelde Jan eerder dat hij en Caroline na het verlies van hun eerste dochter samen in therapie zijn gegaan. ‘Voor sommige mensen kan het dan misschien beter zijn om verder te gaan, het te vergeten, of het met iemand anders te delen’, legde de zanger uit. ‘Maar voor mij is dat gevoel van ‘we kunnen beter stoppen’ nooit gekomen.’ Ook Caroline heeft volgens Jan nooit getwijfeld. ‘Therapie heeft ons absoluut geholpen. Vaak bespreek je elkaars verdriet niet, maar in een therapiesessie gebeurt dat wel. Daarom is het zo belangrijk.’

Beeld: Reni van Maren

LEES OOK

Nicolette Kluijver mag stoppen met immunotherapie: ‘Mooiste kerstcadeau’
Winnen: een Snack Collection van Tefal t.w.v. €99,99!
Tonny Eyk overleden op 85-jarige leeftijd
Marga Bult bedankt voor opbeurende reacties na kankerdiagnose man

Uit andere media

Party Patrick Lodiers Hans Peter Van Velthoven

Patrick Lodiers neemt het stokje over bij Goed Ingelichte Kring

Patrick Lodiers neemt vanaf zaterdag 3 januari 2026 de presentatie van het NPO Radio 1-programma Goed Ingelichte Kring over. Hij volgt Sam Hagens op, die dit PowNed-programma het afgelopen jaar presenteerde. De inhoud, opzet en redactionele koers van het programma blijven ongewijzigd. Goed Ingelichte Kring is elke zaterdag te beluisteren tussen 16.00 en 17.00 uur…
Vriendin Zwager

Jayley: ‘Ik kan niet wachten om mijn zwager uit het buitenland weer te zien tijdens het kerstdiner’

“Ik weet dat het fout is, echt. Maar zodra hij de woonkamer binnenloopt en me een knuffel geeft, voel ik iets waarvan ik wéét dat ik het niet bij mijn eigen man voel”, vertelt Jayley (36) over de stille crush die ze al jaren heeft op haar zwager.
Weekend Portretten Van Tonny Eyk, Tv Componist

Tonny Eyk overleden op 85-jarige leeftijd

De Nederlandse muziek verliest een van zijn meest veelzijdige architecten: Tonny Eyk is vandaag op 85-jarige leeftijd overleden. De componist, pianist en orkestleider, geboren als Teun Eikelboom in Den Haag, drukte ruim zeven decennia lang zijn stempel op televisie, theater en film. Zijn werk klinkt door in de herinneringen van generaties kijkers en luisteraars.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Dunya