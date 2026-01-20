Prinses Beatrix Bij Interreligieuze Netwerk In Vrijheid Verbonden

Prinses Beatrix sluit aan bij interreligieuze bijeenkomst in het Academiegebouw

Tekst: Evelien Berkemeijer

20/01/2026

Prinses Beatrix was maandag 19 januari aanwezig bij een werksymposium van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden in het Academiegebouw.

De bijeenkomst richtte zich op jonge professionals die met hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond het gesprek aangaan. Doel: perspectieven op religieuze ontmoetingen aanscherpen en verrijken. Ook vorig jaar was Beatrix bij deze jaarlijkse samenkomst.

Lees ook: Beatrix en Margriet stralen bij Nederlands Balletgala in Amsterdam

Jong talent in dialoog

Tijdens het werksymposium gingen deelnemers met uiteenlopende overtuigingen in gesprek over hun ervaringen en vragen in werk en samenleving. De setting bood ruimte voor reflectie, uitwisseling en het verdiepen van ieders visie op religieuze ontmoetingen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Prinses Beatrix Bij Interreligieuze Netwerk In Vrijheid Verbonden

Prinses Beatrix was vorig jaar ook aanwezig

De prinses was ook vorig jaar aanwezig. Aan het einde van die editie nam zij een kaars in ontvangst, met de boodschap dat een kaars ‘licht’ geeft en leiders de weg verlichten. Beatrix benadrukte toen dat deze oproep breder geldt. Na afloop van de bijeenkomst sprak zij bij de receptie met enkele jongeren. Hoe de bijeenkomst dit keer inhoudelijk werd gevuld, is nog niet bekendgemaakt.

Prinses Beatrix Bij Interreligieuze Netwerk In Vrijheid Verbonden
Prinses Beatrix Bij Interreligieuze Netwerk In Vrijheid Verbonden

FOTO’S: ANP

Uit andere media

Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Zorgen om bijna 50-jarige Mariska Bauer

Zorgen om Mariska Bauer. De vrouw van zanger Frans Bauer heeft vorige week voor nader onderzoek een aantal dagen in het ziekenhuis doorgebracht, nadat ze al geruime tijd kampte met rugklachten.
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (32)

Kim is jeugdagent bij de politie: ‘Diensten met oud en nieuw zijn extra speciaal’

Kim (37), samen met Jason (33) en moeder van een dochter, is jeugdagent bij politie-eenheid Amsterdam, basisteam Aalsmeer-Uithoorn. “Agressiviteit richting hulpverleners met oud en nieuw wordt ieder jaar erger. Daar worden mijn collega’s en ik heel moe van, maar ons saamhorigheidsgevoel wordt alleen maar groter.”
Weekend Alberto Stegeman

Alberto Stegeman bang voor oude mannen confronteren door trauma

In Radio BOOS spreken Alberto Stegeman en Kees van der Spek samen met Tim Hofman open over hun werk en de risico’s die daarbij komen kijken.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien