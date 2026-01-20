Prinses Beatrix sluit aan bij interreligieuze bijeenkomst in het Academiegebouw

Prinses Beatrix was maandag 19 januari aanwezig bij een werksymposium van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden in het Academiegebouw.

De bijeenkomst richtte zich op jonge professionals die met hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond het gesprek aangaan. Doel: perspectieven op religieuze ontmoetingen aanscherpen en verrijken. Ook vorig jaar was Beatrix bij deze jaarlijkse samenkomst.

Jong talent in dialoog

Tijdens het werksymposium gingen deelnemers met uiteenlopende overtuigingen in gesprek over hun ervaringen en vragen in werk en samenleving. De setting bood ruimte voor reflectie, uitwisseling en het verdiepen van ieders visie op religieuze ontmoetingen.

Prinses Beatrix was vorig jaar ook aanwezig

De prinses was ook vorig jaar aanwezig. Aan het einde van die editie nam zij een kaars in ontvangst, met de boodschap dat een kaars ‘licht’ geeft en leiders de weg verlichten. Beatrix benadrukte toen dat deze oproep breder geldt. Na afloop van de bijeenkomst sprak zij bij de receptie met enkele jongeren. Hoe de bijeenkomst dit keer inhoudelijk werd gevuld, is nog niet bekendgemaakt.

