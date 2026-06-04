Oud-Dichter des Vaderlands Lieke Marsman op 35-jarige leeftijd overleden

Tekst: Ruth Smeets

Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is gisteren op 35-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Uitgeverij Pluim bekendgemaakt.

Marsman leed al jaren aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In haar boeken en gedichten speelde de grens tussen leven en dood een belangrijke rol. Op 9 juni 2026 verschijnt haar laatste boek De dichter en de duivel.

Bekroond debuut

Lieke Marsman brak in 2010 door met haar debuutbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. Voor die dichtbundel kreeg ze direct meerdere prijzen, waaronder de C. Buddingh’-prijs, de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en de Liegend Konijn Debuutprijs. Later schreef Lieke onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens, die door NRC werd genoemd als een van de beste boeken van deze eeuw.

Ziekte in haar werk

De ziekte van Lieke kwam ook terug in haar werk. In 2018 verscheen De volgende scan duurt vijf minuten, waarin ze in tien gedichten en een essay schreef over de verhouding tussen een ziek lichaam en een zieke wereld. De kanker had grote gevolgen: door een kwaadaardige bottumor in haar bovenrug moesten uiteindelijk haar arm en schouder worden geamputeerd. ‘De gifbeker moest helemaal leeg, de radiotherapie van dit voorjaar haalde helemaal niets uit.’

Maatschappelijk betrokken stem

Tussen 2021 en 2023 was Lieke Dichter des Vaderlands. Ook buiten haar poëzie liet ze zich nadrukkelijk horen. Haar uitgeverij omschrijft haar als een scherpe en betrokken stem in het maatschappelijke debat. ‘Als essayist in de krant en kernachtig op sociale media was ze een maatschappelijk betrokken commentator’, schrijft Pluim. ‘Met humor en scherpte wist ze altijd tot de kern van complexe vraagstukken door te dringen.’

Laatste erkenningen

In 2025 ontving Lieke de Constantijn Huygens-prijs voor haar literaire oeuvre. Volgens de jury is haar werk toonaangevend binnen de hedendaagse Nederlandse letteren. ‘Ze durft met vorm te experimenteren en weet daarbij een groot, vaak opvallend jong publiek aan te spreken.’ Op 9 mei kreeg ze bovendien uit handen van burgemeester Femke Halsema de Frans Banninck Cocqpenning voor haar culturele verdiensten en maatschappelijke betrokkenheid.