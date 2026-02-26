Koningin Máxima naar Rotterdam om huishoudens met problematische schulden

Tekst: Evelien Berkemeijer

‘Een thuis buiten thuis’, noemde koningin Máxima het, toen ze in Feijenoord het Huis van de Wijk Irene bezocht. In Bloemhof sprak ze als erevoorzitter van de Stichting Financieel Gezond Nederland met vrijwilligers, bewoners en ervaringsdeskundigen over schulden en financiële hulp in de wijk.

Rotterdam heeft een van de hoogste percentages huishoudens met problematische schulden. Juist om die schulden effectiever aan te pakken, is de stad sinds de oprichting eind november 2025 partner van de stichting. Bij aankomst én vertrek van koningin Máxima was er veel enthousiasme, met bloemen en foto’s en een lachende koningin tussen de buurtbewoners.

Lees ook: Koningin Máxima bezoekt daklozenopvang in Amsterdam

Infoplein als eerste ingang

In het Huis van de Wijk Irene kunnen buurtbewoners wekelijks binnenlopen bij het infoplein met vragen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder financiële problemen. Wie hulp nodig heeft, wordt doorverwezen naar passende ondersteuning, zoals begeleiding bij schuldsanering, voorlichting over financiële regelingen en andere voorzieningen. Máxima sprak in de huiskamer van het buurthuis met onder meer de beheerder en medewerkers van het infoplein, een activiteit van welzijnsorganisatie SOL die in meerdere steden in Zuid-Holland actief is.

Tekst gaat verder onder foto.

Máxima neemt deel aan rondetafelgesprekken

Na het bezoek aan het buurthuis nam de koningin deel aan drie rondetafelgesprekken over de aanpak van problematische schulden en hulp aan financieel kwetsbare huishoudens. Wethouder Abigail Norville benadrukte het belang van samenwerking in de schuldhulpketen, met aandacht voor preventie en vroegsignalering, waarbij ook werkgevers een rol kunnen spelen. Verder ging het over ondersteuning van jongeren richting een financieel gezonde toekomst, met deelnemers als ervaringsdeskundigen, werkgevers uit de regio en studenten met financiële problemen, onder wie een beleidsmedewerker en studentencoach van het Albeda College. De opbrengst van de gesprekken moest bijdragen aan meer kennisdeling tussen partners, in een stichting die publiek-private samenwerking wil versterken en die de ambitie heeft om in 2030 het aantal financieel kwetsbare of ongezonde huishoudens met vijftig procent te verminderen.

Bekijk hieronder de beelden met koningin Máxima en klik hier voor een video.

Foto’s: ANP