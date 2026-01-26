Koning Willem-Alexander bij 25.000ste wens van Stichting Ambulance Wens

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zijne Majesteit de Koning was zaterdag aanwezig bij de bijeenkomst ter ere van de 25.000ste wens van Stichting Ambulance Wens in de Laurenskerk in Rotterdam.

Sinds 2007 vervult Stichting Ambulance Wens laatste wensen van ernstig zieke, niet meer mobiele patiënten. De mijlpaal in Rotterdam markeert de kracht van iets nog één keer samen beleven, dicht bij familie en vrienden. In de Laurenskerk opende Koning Willem-Alexander tevens een fototentoonstelling over gerealiseerde wensen.

Tentoonstelling geopend door koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander was aanwezig bij de plenaire bijeenkomst en opende een fototentoonstelling die enkele verhalen toont van wensen die mogelijk zijn gemaakt. Deze publiekstentoonstelling in de Laurenskerk is tot medio februari te bezichtigen.

Over de stichting

Stichting Ambulance Wens biedt sinds 2007 ernstig zieke (terminale) en niet meer mobiele patiënten de mogelijkheid om een laatste wens in te dienen. Dat kunnen grote of kleine wensen zijn, in Nederland en soms zelfs over de grens. De rode draad is het verlangen om nog één keer iets te beleven of ergens langs te gaan, in nabijheid van familie en vrienden. De stichting regelt zowel het vervoer als de organisatie van de wens, zodat patiënt en familie volledig ontzorgd worden. Door die aanpak ontstaat ruimte voor een waardevol moment dat anders niet of nauwelijks mogelijk zou zijn.

Vrijwilligers als fundament

Inmiddels zijn zo’n 25.000 wensen gerealiseerd dankzij de inzet van meer dan driehonderd vrijwilligers, waaronder chauffeurs van politie, brandweer, ambulance en defensie, en verpleegkundigen en artsen. Karin Bloemen trad op tijdens deze bijzondere dag en ook Nicolette van Dam was aanwezig als presentatrice. Zij reikte een cheque van 450.000 euro uit namens de Postcodeloterij. De Koning sprak tijdens de bijeenkomst met nabestaanden over hun ervaring en ging aansluitend in gesprek met medewerkers en vrijwilligers van de stichting.

Foto’s: ANP