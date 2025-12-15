Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk verwachten zoontje en krijgen daardoor rare reacties

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jessie Jazz Vuijk en Kaj Gorgels hebben het geslacht van hun tweede kindje te weten gekregen. Twee weken geleden liet Jessie Jazz op TikTok al weten dat er een NIPT-test met informatie over het geslacht gepland stond. Nu is de uitslag binnen en deelt ze hoe blij ze daarmee is.

Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk verwachten opnieuw een zoontje. Voor zoon Xavier betekent dat straks een klein broertje erbij. Tegelijkertijd merkt Jessie Jazz dat niet iedereen om haar heen hetzelfde enthousiasme toont.

Lees ook: Dít is het geslacht van het tweede kindje van Kaj Gorgels

Vreemde reacties op geslacht

Jessie Jazz vertelt in haar video: ‘We krijgen dus nog een jongetje.’ Ze is blij met een tweede zoon, maar anderen reageren alsof het teleurstellend nieuws is. Ze krijgt reacties die haar verbazen. ‘Ik ben zo verbaasd hoe mensen hierop reageren, ik heb echt de raarste opmerkingen gehad.’ Zo reageerde de vrouw bij wie ze koffie haalde met: ‘Ach, nou misschien de volgende keer…’ Dat schoot bij Jessie Jazz in het verkeerde keelgat: ‘Toen dacht ik echt: wat?! Waarom ga je er al vanuit dat ik dit niet leuk vind?’

Tekst gaat verder onder video.

Hormonale weken en een drukke periode

Volgens de presentatrice spelen hormonen ook een rol: deze weken voelt ze zich wat agressiever. De chaos van haar leven, met verbouwingen, reizen en ziekte bij Xavier, helpt niet mee aan het opgejaagde gevoel dat ze beschrijft. Toch is ze vooral blij dat ze zich beter voelt: de misselijkheid is sinds week elf gezakt. Over het begin van deze zwangerschap is ze duidelijk: ‘Het eerste trimester was echt de hel op aarde.’ Dat ze zich nu beter voelt, stemt haar opgelucht.

FOTO: ANP